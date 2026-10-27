Karol Nawrocki zwołał pilne posiedzenie! Chodzi o bezpieczeństwo Polski

Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Podano termin

O planowanym na przyszły tydzień posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował we wtorek za pośrednictwem platformy X.

- Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce - napisał szef BBN.

Grodecki przypomniał również, że na podstawie art. 135 Konstytucji RP Rada Bezpieczeństwa Narodowego pełni funkcję organu doradczego prezydenta w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.

Prezydent RP Karol Nawrocki zwołał na 3 listopada na godz. 15.00 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Zgodnie z art. 135 Konstytucji RP Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) October 27, 2026

Stała baza wojsk USA w Polsce. Decyzja może zapaść jeszcze w tym roku

16 września prezydent Karol Nawrocki informował, że Polska znajduje się „w przededniu realizacji” decyzji dotyczącej stałego stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Następnego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych wpis o „znaczącym postępie” w sprawie utworzenia bazy US Army w Polsce, przypisując zasługi Nawrockiemu. Zapowiedział również, że miejsce jej powstania może zostać ogłoszone w niedługim czasie.

Ostateczna decyzja w tej sprawie pozostaje jednak w gestii władz amerykańskich. W Stanach Zjednoczonych prowadzony jest obecnie sześciomiesięczny przegląd rozmieszczenia wojsk w Europie, którego zakończenie zaplanowano na koniec roku. Zdaniem wiceszefowej MON Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej rozstrzygnięcia dotyczącego bazy można oczekiwać po zakończeniu tego procesu, w listopadzie lub grudniu.

W połowie października Karol Nawrocki w rozmowie z „Rzeczpospolitą” został zapytany o okoliczności, w których zdecydowałby się zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Odpowiedział, że nastąpi to wtedy, gdy „informacje od polskich służb, z NATO i od sojuszników wskażą na potrzebę zmiany dotychczasowych działań lub podjęcie dodatkowych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polsce”.

W tym samym okresie prezydent wyraził nadzieję, że decyzja o utworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce zostanie podjęta jeszcze przed końcem roku. Zaznaczył, że wspólnie z rządem „radzą sobie z tą materią”, mimo że w składzie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie rozmów ze stroną amerykańską nie znalazł się przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

Amerykanie zdecydowali o inwestycji w Polsce. Powstanie centrum serwisowe rakiet

We wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że Stany Zjednoczone wybrały Polskę jako miejsce utworzenia centrum serwisowego rakiet PAC-3 wykorzystywanych w systemach obrony powietrznej. O tę inwestycję polskie władze zabiegały od wielu miesięcy, konkurując z Niemcami, Holandią i Norwegią. W dalszej perspektywie Polska dąży również do uruchomienia na swoim terytorium zakładu produkującego deficytowe pociski.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta zaznaczył we wtorek, że amerykańska decyzja jest rezultatem działań podejmowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Podkreślił, że istotne znaczenie miały także wspólne działania Kancelarii Prezydenta i MON, w tym jego rozmowy z wiceminister Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką.