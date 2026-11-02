Wewnętrzne rozłamy w Partii Republikańskiej i gorzkie słowa Greene

Na finiszu kampanii przed amerykańskimi wyborami połówkowymi (midterms) w Partii Republikańskiej dochodzi do otwartych konfliktów. Marjorie Taylor Greene, jedna z najbardziej rozpoznawalnych kongresmenek konserwatywnego skrzydła, opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym bez ogródek wyjaśnia, dlaczego Demokraci mają duże szanse na sukces. Według niej, polityczną odpowiedzialność za to ponosi sam prezydent Donald Trump, który odrzucił lojalnych sojuszników na rzecz kontrowersyjnych doradców.

Greene odniosła się bezpośrednio do wpisu Thomasa Massiego, republikańskiego kongresmena, który ostro skrytykował decyzje podejmowane przez obecną administrację. Massie zarzucił Trumpowi uwikłanie kraju w zagraniczne konflikty, drastyczne zwiększenie wydatków budżetowych oraz otaczanie się osobami powiązanymi z siatką Jeffreya Epsteina. Kongresmen stwierdził wręcz, że jego polityczna pozycja została osłabiona przez miliony dolarów z zagranicznego lobbingu. Greene poparła te oskarżenia, dodając z rozgoryczeniem, że prezydent woli towarzystwo „przyjaciół Epsteina i Netanjahu” niż polityków, którzy próbowali powstrzymać ten kurs.

Elon Musk kreśli apokaliptyczny scenariusz na wypadek zwycięstwa Demokratów

Dyskusja między prominentnymi Republikanami wywiązała się jako bezpośrednia reakcja na ostrzeżenia sformułowane przez Elona Muska. Miliarder wyraził na platformie X głębokie zaniepokojenie perspektywą całkowitej dominacji Partii Demokratycznej w nadchodzących latach. Według jego analizy, jeśli Demokraci utrzymają impet i przejmą pełną kontrolę nad Białym Domem oraz obiema izbami Kongresu, wprowadzą nieodwracalne zmiany w amerykańskim systemie ustrojowym.

Musk przewiduje, że w takim scenariuszu Demokraci przyznają status stanów Dystryktowi Kolumbii i Portoryko, co na stałe zmieniłoby układ sił w Senacie na ich korzyść. Dodatkowo ostrzega przed całkowitym otwarciem granic i zalegalizowaniem pobytu milionów nieudokumentowanych imigrantów oraz strukturalnym powiększeniem składu Sądu Najwyższego. Aby temu zapobiec, właściciel Tesli apeluje o pełną mobilizację w obecnym cyklu wyborczym i wywalczenie solidnej reprezentacji dla Republikanów, podkreślając, że zadecyduje to o przetrwaniu amerykańskiej demokracji.

My biggest concern is that if there is a clean sweep by Democrats of the House, Senate and Presidency in 2028, they will: 1. Make DC and Puerto Rico states to gain a strong majority in the Senate. 2. Open the borders and legalize everyone living in America illegally to cement a permanent majority. 3. Increase the size of the Supreme Court to gain an immediate majority. This would result in America becoming a permanent one-party state and the end of democracy in any meaningful sense of the word. All that is needed to ensure this doesn’t happen is 51 Republican senators in 2029. That is why you should vote for Republican senators this election. Other reasons are irrelevant compared to this one.— Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2026

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Donald Trump szykuje się na trudną kohabitację jako „Pan Weto”

Napięcia w obozie konserwatystów zbiegają się z niepokojącymi dla nich danymi sondażowymi. Jak podaje amerykański serwis The Hill, powołując się na modele analityczne Decision Desk HQ, Demokraci mają obecnie aż 83 procent szans na przejęcie kontroli nad Izbą Reprezentantów. Równie trudna dla Republikanów sytuacja rysuje się w walce o Senat, gdzie szanse opozycji na uzyskanie większości szacuje się na 63 procent. W obliczu tych prognoz Donald Trump otwarcie przygotowuje się na scenariusz, w którym będzie zmuszony do rządzenia z wrogim Kongresem.

W wywiadzie przeprowadzonym dla podcastu „Pod Force One”, prezydent zapowiedział, że jeśli Demokraci faktycznie przejmą władzę ustawodawczą, jego główną strategią będzie blokowanie ich inicjatyw. Trump zadeklarował, że zostanie „Panem Weto”, bezwzględnie odrzucając ustawy przesyłane mu przez Kapitol. Jednocześnie zaznaczył, że po kilku miesiącach legislacyjnego pata i masowego wetowania projektów, obie strony będą musiały zasiąść do stołu negocjacyjnego i wypracować kompromisowe rozwiązania.

Stawka wyborów połówkowych i wpływ podziałów na kampanię

Wybory połówkowe to zawsze brutalny test spójności dla obu głównych sił politycznych w Waszyngtonie. Walka toczy się nie tylko o każdy okręg wahający się w Izbie Reprezentantów, ale przede wszystkim o kruchą większość w Senacie. W sytuacji, gdy o zwycięstwie w kluczowych stanach często decydują ułamki procentów głosów, otwarty konflikt między stronnictwem Donalda Trumpa a radykalnymi przedstawicielami ruchu stanowi poważne obciążenie wizerunkowe dla Republikanów.

Wymiana oskarżeń o uleganie zagranicznym wpływom czy zdradę konserwatywnych ideałów może zniechęcić część twardego elektoratu do pójścia do urn. Z punktu widzenia strategów Partii Demokratycznej, publiczne spory na prawicy odciągają uwagę od tematów niewygodnych dla administracji waszyngtońskiej. Pozwala to kandydatom Demokratów skupić się na mobilizacji własnych wyborców w kluczowych wyścigach gubernatorskich i senackich, wykorzystując wewnętrzną fragmentację przeciwnika politycznego.