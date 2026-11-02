Rzecznik prezydneta o kulisach wizyty Nawrockiego w TK. Wspomniał o Berku. "Z zaciśniętymi ustami, cały drżący"

W sieci pojawiły się nagrania pokazujące, jak prezydent Karol Nawrocki wchodził do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Wraz z prezydentem w TK pojawili się też jego współpracownicy, którzy chcieli dostać klucz do pomieszczenia w gmachu Trybunału. Pytany o całą sytuację w programie "Graffiti" rzecznik prezydneta, Rafał Leśkiewicz, odparł:

- Ten klincz i tę sytuację wywołał pan Donald Tusk, dokonując zamachu na Trybunał Konstytucyjny. Koncentrujemy się tutaj na jednym: na tym, że policja weszła na teren Trybunału, korzystając z tylnego wejścia od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czyli szef kancelarii, pan Jan Grabiec, musiał wydać zgodę policjantom na takie wejście, a więc dokonanie zamachu na niezależny organ. I o wszystkim musiał wiedzieć pan premier Donald Tusk - powiedział Leśkiewicz.

Dopytany o sprawkę klucza do jednego z pomieszczeń odparł: - Gabinet wiceprezesa Sochańskiego był zamknięty. Wiceprezes Sochański nie mógł wejść do swojego gabinetu - powiedział, a na pytanie prowadzącego rozmowę, czy ludzie prezydenta są od żądań odbierania kluczy, Leśkiewicz dodał:

A widział pan, jak się zachował pan Maciej Berek, który z zaciśniętymi ustami, cały drżący, widać było, że się boi i czuje się bardzo niezręcznie w tej całej sytuacji, bo wie, że najprawdopodobniej popełnił poważne przestępstwo, uniemożliwiając wzięcie kluczy, o które poprosił pan wiceprezes Bartłomiej Sochański, żeby wejść do swojego gabinetu? - wyjaśnił.

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