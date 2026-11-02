Kiedy kończą się wybory w USA? Wtedy poznamy wyniki wyborów połówkowych

Harmonogram wyborów. Wcześniejsze głosowanie a dzień oficjalny

Warto pamiętać, że amerykański proces wyborczy nie ogranicza się wyłącznie do jednego dnia. Podczas gdy tradycyjne, powszechne głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych w całym kraju zaplanowano na wtorek, 3 listopada 2026 roku, w wielu miejscach Amerykanie oddają swoje głosy już od wielu tygodni.

Proces ten rozpoczął się najwcześniej w Karolinie Północnej, gdzie pakiety do głosowania korespondencyjnego zaczęto wysyłać do wyborców już 4 września 2026 roku. Pierwsze stany otworzyły również fizyczne punkty wczesnego głosowania (early in-person voting) około 18 września . W większości pozostałych stanów wczesne głosowanie stacjonarne ruszyło w połowie lub pod koniec października (na przykład w Karolinie Północnej trwało ono w dniach 15–31 października).

Godziny zamknięcia urn w poszczególnych stanach

Pierwsze lokale wyborcze w Stanach Zjednoczonych kończą pracę o godzinie 18:00 czasu wschodniego (EST), czyli o północy z wtorku na środę czasu polskiego. Dotyczy to wschodnich części stanów Indiana oraz Kentucky. Prawdziwa fala zamykania urn ruszy jednak godzinę później. O 1:00 w nocy naszego czasu głosowanie zakończy się m.in. w kluczowej dla układu sił w Senacie Georgii, a także w Wirginii i na Florydzie.

Jak przypominają amerykańskie media, o 2:00 w nocy czasu polskiego (20:00 EST) zamkną się lokale w Pensylwanii, która wielokrotnie decydowała o ostatecznym wyniku wyborów. Godzinę później (3:00 w Polsce) głosowanie dobiegnie końca w Arizonie, Michigan i Wisconsin. Ostatnie stany, takie jak Hawaje czy Alaska, zakończą wybory dopiero nad ranem, pomiędzy 6:00 a 7:00 czasu polskiego, co ostatecznie zamknie proces oddawania głosów w kraju.

Pierwsze sygnały od wyborców i publikacja exit polli

Tradycyjnie największe amerykańskie stacje telewizyjne, takie jak CNN, NBC czy Fox News, współpracują przy tworzeniu ogólnokrajowych badań exit poll. Pierwsze szczątkowe dane, opisujące nastroje demograficzne i najważniejsze problemy motywujące wyborców, zaczynają pojawiać się zazwyczaj około godziny 17:00 czasu lokalnego (23:00 w Polsce). Badania te dają analitykom pierwszy wgląd w to, co kierowało obywatelami przy urnach, jednak nie zdradzają jeszcze konkretnych wyników.

Złotą zasadą w amerykańskich mediach jest całkowity zakaz publikowania wyników exit poll wskazujących przewagę konkretnego kandydata dla danego stanu, dopóki nie zostaną w nim zamknięte wszystkie lokale wyborcze. Dopiero po oficjalnym zakończeniu głosowania w danym okręgu, stacje telewizyjne mogą zacząć informować, kto według powyborczych sondaży prowadzi w wyścigu do Izby Reprezentantów lub Senatu, co pozwala uniknąć wpływania na decyzje osób wciąż oczekujących w kolejkach.

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Żmudny proces liczenia kart i amerykańska procedura wyborcza

Zbieranie i zliczanie wyników to w USA proces wysoce zdecentralizowany. Każdy stan, a nierzadko poszczególne hrabstwa, posiadają własne procedury regulujące chociażby kwestię głosowania korespondencyjnego. W stanach takich jak Floryda zliczanie głosów oddanych pocztą rozpoczyna się jeszcze przed dniem wyborów, co pozwala lokalnym komisjom na błyskawiczne podanie niemal kompletnych wyników wkrótce po zamknięciu urn.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda chociażby w Pensylwanii, gdzie lokalne prawo stanowczo zabrania otwierania kopert z głosami korespondencyjnymi przed porankiem w dniu wyborów. W takich miejscach tradycyjne głosy oddane w lokalach wyborczych są zliczane stosunkowo szybko, ale te przesłane pocztą mogą spływać i być weryfikowane przez kilka kolejnych dób. Wyrównane pojedynki mogą z tego powodu pozostawać nierozstrzygnięte, dopóki urzędnicy nie potwierdzą ważności każdego dostarczonego pakietu wyborczego.

Kiedy dowiemy się, kto przejął kontrolę nad Kongresem?

Eksperci z portali analitycznych, takich jak FiveThirtyEight, regularnie przypominają, że w przypadku zaciętych wyścigów w stanach wahających się (tzw. swing states) nie należy spodziewać się ostatecznych wyników już w noc wyborczą. Największe agencje informacyjne decydują się wskazać zwycięzcę (tzw. call a race) w konkretnym okręgu dopiero w momencie, gdy zliczona przewaga lidera staje się matematycznie nie do odrobienia przez rywala, niezależnie od tego, ile kart z głosami pozostało jeszcze do przeliczenia.

W wielu okręgach mogą obowiązywać również przepisy o automatycznym, ponownym przeliczaniu kart, jeśli różnica między politykami wynosi zaledwie ułamek procenta. Ponadto, w stanach z unikalnymi systemami wyborczymi, takich jak Georgia, jeśli żaden z kandydatów nie przekroczy progu 50 proc. poparcia, prawo wymaga przeprowadzenia bezpośredniej dogrywki kilka tygodni później. Ostateczna lista wszystkich polityków, którzy zdobyli mandaty, formuje się w związku z tym przez co najmniej kilkanaście dni.