Niespodziewana „niebieska fala” na horyzoncie

Jak podaje renomowany Siena Research Institute w swoim najnowszym badaniu, w kilku kluczowych stanach kandydaci Partii Demokratycznej do Senatu wypracowali bezpieczną przewagę. Zaskoczeniem dla wielu analityków są wyniki w takich miejscach jak Kansas, Ohio, Maine, Teksas czy Michigan, gdzie prowadzenie Demokratów wynosi od 5 do nawet 11 punktów procentowych. Dyrektor wykonawczy instytutu, Don Levy, zauważa, że u progu dnia wyborów scenariusz „niebieskiej fali” i całkowitej kontroli nad izbą wyższą ze strony Demokratów stał się wysoce prawdopodobny.

Wyniki najnowszego sondażu przeprowadzone w kluczowych stanach*:

Alaska : Senat: Mary Peltola (D) 48% – Dan Sullivan (R) 46% Gubernator: Jonathan Kreiss-Tomkins (D) 54% – Bernadette Wilson (R) 46%*

: Iowa : Senat: Josh Turek (D) 48% – Ashley Hinson (R) 47% Gubernator: Rob Sand (D) 51% – Zach Lahn (R) 43%

: Kansas: Senat: Adam Hamilton (D) 49% – Roger Marshall (R) 44% – David Graham (L) 4% Gubernator: Cindy Holscher (D) 48% – Ty Masterson (R) 47%

Maine: Senat: Troy Jackson (D) 51% – Susan Collins (R) 45% Gubernator: Hannah Pingree (D) 49% – Bobby Charles (R) 37% – Richard Bennett (I) 8%

Michigan: Senat: Abdul El-Sayed (D) 53% – Mike Rogers (R) 42% Gubernator: Jocelyn Benson (D) 52% – John James (R) 39%

Ohio: Senat: Sherrod Brown (D) 49% – Jon Husted (R) 44% Gubernator: Amy Acton (D) 49% – Vivek Ramaswamy (R) 43%

Texas: Senat: James Talarico (D) 50% – Ken Paxton (R) 43% Gubernator: Gina Hinojosa (D) 48% – Greg Abbott (R) 47%



*Dane oparte na badaniach opinii publicznej „New York Times”/Siena zrealizowanych na próbie: 610 wyborców na Alasce, 705 w Iowa, 736 w Kansas, 714 w Maine, 1011 w Michigan, 717 w Ohio i 1215 w Teksasie.

Jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów jest starcie w Teksasie, gdzie demokratyczny kandydat James Talarico prowadzi z urzędującym prokuratorem generalnym, Republikaninem Kenem Paxtonem, stosunkiem 50 proc. do 43 proc. Talarico oparł swoją kampanię na zdecydowanych hasłach antykorupcyjnych, przypominając wyborcom o wcześniejszych zarzutach oraz procesie impeachmentu wymierzonym w Paxtona. Sondaże wyraźnie pokazują, że radykalny przekaz Demokraty trafia do lokalnego elektoratu skuteczniej, niż przewidywali to stratedzy Partii Republikańskiej.

Zacięte starcia o fotele gubernatorów

Równie intrygująco prezentuje się sytuacja w wyścigach o stanowiska władzy wykonawczej. Badania wskazują, że w tak zwanych stanach wahających się, takich jak Alaska, Iowa, Maine i Michigan, demokratyczni kandydaci na gubernatorów notują co najmniej ośmiopunktowe prowadzenie. Szczególną uwagę mediów w całym kraju przykuwa jednak Ohio, gdzie w bezpośrednim starciu mierzą się była dyrektor stanowego departamentu zdrowia Amy Acton oraz republikański przedsiębiorca Vivek Ramaswamy.

Obecnie to Acton prowadzi w Ohio z sześciopunktową przewagą nad Ramaswamym (49 proc. do 43 proc.). Poważnym obciążeniem dla republikańskiego kandydata w ostatnich dniach kampanii okazał się niezwykle kontrowersyjny spot wyborczy, w którym wykorzystano osobiste ataki z udziałem matki Acton. Według doniesień amerykańskiej prasy, agresywna taktyka sztabu Ramaswamy'ego zraziła część centrowych i niezależnych wyborców w tym stanie. Z kolei w wyścigach gubernatorskich w Teksasie i Kansas różnice między kandydatami wynoszą zaledwie 1 punkt procentowy – sytuacja w obu tych regionach jest zbyt wyrównana, by na podstawie sondaży wskazać zdecydowanego faworyta.

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Anomalia wyborcza i podziały na Alasce

Niezwykle wyrównany bój o Senat toczy się również na tradycyjnie konserwatywnej Alasce. Demokratka Mary Peltola minimalnie wyprzedza urzędującego republikańskiego senatora Dana Sullivana wynikiem 48 proc. do 46 proc. Wybory w tym stanie odbywają się w systemie głosowania preferencyjnego (Ranked Choice Voting), co dodatkowo komplikuje ostateczne prognozy i historycznie premiuje kandydatów potrafiących budować wielopartyjne koalicje.

Sytuację na Alasce dodatkowo zaogniły kontrowersje związane z pojawieniem się na liście wyborczej drugiego kandydata o imieniu i nazwisku Dan Sullivan. Ten niespodziewany obrót spraw wywołał stanowczy sprzeciw w obozie Republikanów, którzy oskarżyli sztab Peltoli o próbę celowego zdezorientowania elektoratu i rozbicia głosów oddawanych na urzędującego prawicowego senatora. Chociaż otoczenie Demokratki zaprzecza jawnemu sterowaniu tym procesem, sprawa ta całkowicie zdominowała lokalną debatę i sprawiła, że uwaga ogólnokrajowych mediów skupiła się na tym kluczowym pod względem senackiej matematyki mandacie.

Kluczowy margines błędu w ostatecznej rozgrywce

Amerykańskie wybory połówkowe (midterm elections) są z zasady traktowane jako polityczny test dla partii urzędującej w Białym Domu. Biorąc pod uwagę aktualny układ sił w Kongresie, tegoroczne rozstrzygnięcia zadecydują o tym, czy prezydent będzie dysponował swobodą w forsowaniu strategicznego ustawodawstwa i nominacji sędziowskich, czy też zderzy się ze skonsolidowanym oporem nowej większości. Mimo optymistycznych dla Demokratów danych z najnowszych badań poparcia, eksperci przestrzegają przed traktowaniem wyników sondażowych jako pewnika.

Don Levy z Siena Research Institute wyraźnie zaznacza, że błąd statystyczny w przeprowadzonych wywiadach zadeklarowanych wyborców waha się od 3,4 punktu procentowego w Teksasie do nawet 5,0 punktów na Alasce. Przy tak wyliczonym marginesie błędu (wynoszącym 1,6 punktu procentowego dla zbiorczej próby ze wszystkich siedmiu badanych stanów), matematyczna szansa na przejęcie lub utrzymanie ostatecznej większości w Senacie pozostaje w zasięgu obu największych partii. Zwycięstwo w poszczególnych okręgach sprowadzi się wyłącznie do tego, który ze sztabów dysponuje silniejszymi strukturami terenowymi i zdoła efektywniej dowieźć swój własny elektorat do urn w dniu głosowania.