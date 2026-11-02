Marianna Schreiber o Karolu Nawrockim: "Zazdrości nam cały świat". Ludzie bez litości!

Marianna Schreiber publicznie pochwaliła Karola Nawrockiego na platformie X, przedstawiając go w niezwykle emocjonalny i dramatyczny sposób jako bohatera walczącego o Polskę i honor Polaków, nawiązując do jego powrotu do kraju podczas wydarzeń pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Większość internautów zareagowała na jej wpis salwami śmiechu i niedowierzaniem, publikując liczne krytyczne i ironiczne komentarze, co świadczy o kontrowersyjnym odbiorze jej deklaracji.

Polityczne wypowiedzi Marianny Schreiber zbiegają się w czasie z jej poszukiwaniami nowego miejsca na rynku pracy, w tym nieudaną próbą zatrudnienia się w warszawskiej Straży Miejskiej oraz jej obecną aktywnością jako twórczyni internetowej na YouTube.

Marianna Schreiber nie przestaje zadziwiać swoich obserwatorów i ciągle znajduje czas na publikowanie w sieci płomiennych deklaracji. Tym razem na platformie X postanowiła publicznie wychwalić Karola Nawrockiego, nie szczędząc mu przy tym niemal poetyckich uniesień.

"Nikt by tego nie zrobił, tylko On"

Wpis Schreiber nawiązywał do powrotu Karola Nawrockiego do kraju w czasie gorących wydarzeń pod Trybunałem Konstytucyjnym. Celebrytka przedstawiła całą sytuację w niezwykle dramatyczny sposób, malując obraz bohatera walczącego z przeciwnościami losu.

- Takiego człowieka zazdrości nam cały świat. Zawrócił samolot, przyjechał pod Trybunał Konstytucyjny. Mimo popychania i podstawiania nóg, wszedł do środka budynku - pisała Marianna Schreiber. - Był tam, by walczyć nie tylko o Polskę, ale i o honor wszystkich Polaków. Nikt by tego nie zrobił, tylko On. Nasz Prezydent Karol Nawrocki. Dziękujemy - dodała.

To nie pierwszy raz, kiedy Schreiber publicznie staje murem za Nawrockim. Jeszcze niedawno deklarowała w mediach społecznościowych, że byłaby w stanie "ręczyć za niego głową".

Internauci nie mieli litości

O ile najwierniejsi fani celebrytki chwalą ją za odwagę w wyrażaniu poglądów, o tyle większość internautów zareagowała na jej wpis salwami śmiechu i niedowierzaniem. Pod postem natychmiast zaroiło się od złośliwych komentarzy, które cytuje portal Jastrząb Post.

"Ale wstyd", "Taaa, wszyscy nam zazdroszczą. Cały świat zazdrości", "Pogięło Cię już kompletnie" – to tylko niektóre z łagodniejszych opinii, jakie pojawiły się pod adresem Schreiber. Jeden z użytkowników ironizował nawet: "Dobrze, że jeszcze ze spadochronem nie skoczył, bo byłabyś wniebowzięta".

Życie na bezrobociu i nowe plany

Polityczne deklaracje Schreiber pojawiają się w momencie, gdy celebrytka szuka dla siebie nowego miejsca na rynku pracy. Niedawno informowała fanów o serii wysłanych aplikacji, a nawet o próbie zatrudnienia się w warszawskiej Straży Miejskiej. Ta ostatnia misja zakończyła się jednak fiaskiem – formacja odprawiła ją z kwitkiem.

Obecnie Marianna Schreiber próbuje swoich sił jako twórczyni internetowa. Na platformie YouTube rozwija autorski format, w ramach którego zdążyła już przeprowadzić rozmowę m.in. z detektywem Krzysztofem Rutkowskim.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Marianna Schreiber:

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