Marianna Schreiber o Karolu Nawrockim: "Zazdrości nam cały świat". Ludzie bez litości!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-11-02 8:58

Marianna Schreiber znowu wywołała burzę w internecie! Celebrytka, która ostatnio głośno opowiada o swoim bezrobociu, tym razem uderzyła w niezwykle wysokie tony, rozpływając się nad Karolem Nawrockim. Choć ona sama twierdzi, że "całego świat nam go zazdrości", internauci nie zostawili na jej słowach suchej nitki.

Uśmiechnięta Marianna Schreiber na tle ścianki z logotypami. O jej wpisie o Karolu Nawrockim przeczytasz na SE Polityka.
Autor: AKPA
  • Marianna Schreiber publicznie pochwaliła Karola Nawrockiego na platformie X, przedstawiając go w niezwykle emocjonalny i dramatyczny sposób jako bohatera walczącego o Polskę i honor Polaków, nawiązując do jego powrotu do kraju podczas wydarzeń pod Trybunałem Konstytucyjnym.
  • Większość internautów zareagowała na jej wpis salwami śmiechu i niedowierzaniem, publikując liczne krytyczne i ironiczne komentarze, co świadczy o kontrowersyjnym odbiorze jej deklaracji.
  • Polityczne wypowiedzi Marianny Schreiber zbiegają się w czasie z jej poszukiwaniami nowego miejsca na rynku pracy, w tym nieudaną próbą zatrudnienia się w warszawskiej Straży Miejskiej oraz jej obecną aktywnością jako twórczyni internetowej na YouTube.

Marianna Schreiber nie przestaje zadziwiać swoich obserwatorów i ciągle znajduje czas na publikowanie w sieci płomiennych deklaracji. Tym razem na platformie X postanowiła publicznie wychwalić Karola Nawrockiego, nie szczędząc mu przy tym niemal poetyckich uniesień.

"Nikt by tego nie zrobił, tylko On"

Wpis Schreiber nawiązywał do powrotu Karola Nawrockiego do kraju w czasie gorących wydarzeń pod Trybunałem Konstytucyjnym. Celebrytka przedstawiła całą sytuację w niezwykle dramatyczny sposób, malując obraz bohatera walczącego z przeciwnościami losu.

- Takiego człowieka zazdrości nam cały świat. Zawrócił samolot, przyjechał pod Trybunał Konstytucyjny. Mimo popychania i podstawiania nóg, wszedł do środka budynku - pisała Marianna Schreiber. - Był tam, by walczyć nie tylko o Polskę, ale i o honor wszystkich Polaków. Nikt by tego nie zrobił, tylko On. Nasz Prezydent Karol Nawrocki. Dziękujemy - dodała.

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To nie pierwszy raz, kiedy Schreiber publicznie staje murem za Nawrockim. Jeszcze niedawno deklarowała w mediach społecznościowych, że byłaby w stanie "ręczyć za niego głową".

Internauci nie mieli litości

O ile najwierniejsi fani celebrytki chwalą ją za odwagę w wyrażaniu poglądów, o tyle większość internautów zareagowała na jej wpis salwami śmiechu i niedowierzaniem. Pod postem natychmiast zaroiło się od złośliwych komentarzy, które cytuje portal Jastrząb Post.

"Ale wstyd", "Taaa, wszyscy nam zazdroszczą. Cały świat zazdrości", "Pogięło Cię już kompletnie" – to tylko niektóre z łagodniejszych opinii, jakie pojawiły się pod adresem Schreiber. Jeden z użytkowników ironizował nawet: "Dobrze, że jeszcze ze spadochronem nie skoczył, bo byłabyś wniebowzięta".

Życie na bezrobociu i nowe plany

Polityczne deklaracje Schreiber pojawiają się w momencie, gdy celebrytka szuka dla siebie nowego miejsca na rynku pracy. Niedawno informowała fanów o serii wysłanych aplikacji, a nawet o próbie zatrudnienia się w warszawskiej Straży Miejskiej. Ta ostatnia misja zakończyła się jednak fiaskiem – formacja odprawiła ją z kwitkiem.

Obecnie Marianna Schreiber próbuje swoich sił jako twórczyni internetowa. Na platformie YouTube rozwija autorski format, w ramach którego zdążyła już przeprowadzić rozmowę m.in. z detektywem Krzysztofem Rutkowskim.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Marianna Schreiber:

Tak zmieniała sie Marianna Schreiber.
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