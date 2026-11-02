Tucker Carlson ostrzega: Trump może w ciągu kilku dni zatwierdzić atak nuklearny na Iran

Tucker Carlson ostrzega przed amerykańskim atakiem nuklearnym na Iran

Amerykańska administracja prezydenta Donalda Trumpa może w ciągu najbliższych dni podjąć decyzję o zatwierdzeniu ataku jądrowego na Iran. O takim scenariuszu poinformował znany amerykański komentator Tucker Carlson w swoim programie opublikowanym na platformie X, na co powołuje się turecki serwis Yeni Şafak.

Z doniesień Carlsona wynika, że celem potencjalnego uderzenia ma być domniemany obiekt wzbogacania uranu ukryty głęboko pod górą Pickaxe w środkowym Iranie. Dziennikarz zaznaczył, że amerykańscy wojskowi nie dysponują bronią konwencjonalną zdolną do przebicia skał chroniących podziemne tunele. Kompleks osłonięty jest warstwą litego granitu o grubości około 90 metrów, co w jego ocenie czyni opcję nuklearną jedyną możliwą ścieżką militarną.

Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its nuclear enrichment program. No conventional weapon in the American arsenal can penetrate 300 feet of solid granite to destroy the tunnels where enrichment is supposedly taking place. The only military option is a nuclear strike. Netanyahu has been pushing hard for one. “Bibi calls Trump about it every day,” says an informed observer. Netanyahu is cornered and desperate. After last week’s election results, he can’t form a government unless Trump intervenes directly in Israeli politics and brokers a deal with other parties that gives Netanyahu 61 seats in the Knesset. Otherwise, he is out as prime minister and on his way to ignominy, investigations and possibly jail. Netanyahu must stay close to Trump. He needs this war. To that end, he’s applied maximum pressure to his closest allies in the administration, including Secretary of Defense Pete Hegseth and CENTCOM commander Brad Cooper. Both oppose a negotiated settlement to the war they’ve so grievously mismanaged; both are pushing to restart major combat operations. Secretary of State Marco Rubio and CIA director John Ratcliffe are also following Netanyahu’s lead, as are leaders of the Democratic Party. In a recent meeting on the subject, former president Barack Obama said he opposes the current Iran peace deal being drafted in Doha. The rest of America’s longtime allies in the Middle East are terrified by the prospect of more war. On September 27th, Netanyahu flew secretly to Abu Dhabi to enlist the UAE in his lobbying effort for a final attack on Iran. The Emiratis refused. After eight months of conflict, Gulf economies are teetering. So are global energy and fertilizer markets. They won’t recover soon. Globally, there are a total of about 850 supertankers used to transport oil from producers to the rest of the world. In October alone, 11 of them were badly damaged in Hormuz. At this pace, a global depression is imminent. A nuclear strike would radically accelerate the destruction. Fallout from a ground explosion at Pickax Mountain would contaminate the Persian Gulf, poisoning the water supply for 100 million people. And those are just some of the immediate consequences for the region. The rest of the world is every bit as exposed. No country other than the United States has ever used a nuclear weapon in war. Some would like to. An American nuclear attack on Iran would set a new precedent. The Russians have already told at least two other governments that an American nuclear strike on Iran would free them to use nuclear weapons against Ukraine. Pakistan and India would be tempted to do the same against each other, as would North Korea against Seoul. After the first nuclear strike, World War Three is inevitable. That war would be short and final. We’ve been sleepwalking toward this moment for months. Since February, the administration has quietly rewritten America’s nuclear doctrine to make first use of so-called “battlefield nukes” easier and therefore more likely. No one in Washington in either party seems bothered by this. Now we’re on the brink of it. Close observers say Trump is likely to decide by next weekend whether or not to use nuclear weapons. That would be November 7, six days from now. To his credit, he’s hesitating. At the moment, Trump is listening to his vice president, JD Vance, and to his envoy and friend Steve Witkoff, both of whom argue a deal with Iran can be made. They’re right, though it won’t be simple. The Iranians are famously frustrating to negotiate with under any circumstances, and elements of that government have become more radical since Ayatollah Ali Khamenei and his family were killed in February. After decades of isolation, even relatively moderate Iranian leaders seem confused by how decisions are made in the West. (There is a widespread belief in Tehran, for example, that the United States government controls Israel.) But overall, people who have spoken to decision-makers in Iran say there is consensus there that more war is bad for everyone and a deal is worth making. One group that hasn’t been consulted so far is the global population — the hundreds of millions of people who will be killed along with their children if Trump is pushed by Netanyahu into launching a nuclear strike next week. Now would be the time for them to speak up.— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 2, 2026

Presja ze strony premiera Izraela i podziały w Waszyngtonie

Carlson twierdzi, że do przeprowadzenia ataku bezpośrednio nakłania amerykańskiego prezydenta premier Izraela Benjamin Netanjahu. Powołując się na anonimowego obserwatora, komentator przekazał, że szef izraelskiego rządu dzwoni w tej sprawie do Trumpa codziennie. W ocenie Carlsona amerykańska interwencja wojskowa jest Netanjahu niezbędna do zapewnienia większości 61 mandatów w Knesecie po ostatnich wyborach, co ma go chronić przed utratą władzy i potencjalnym więzieniem.

Z ustaleń dziennikarza wynika również, że izraelski premier wywiera nacisk na sekretarza obrony Pete'a Hegsetha oraz szefa Dowództwa Centralnego USA admirała Brada Coopera, domagając się wznowienia operacji bojowych. Z kolei sekretarz stanu Marco Rubio oraz dyrektor CIA John Ratcliffe mają – zdaniem Carlsona – realizować linię polityczną dyktowaną przez lidera Izraela.

Zagrożenie dla dostaw wody i ryzyko konfliktu globalnego

W swoim wystąpieniu Carlson ostrzegł przed drastycznymi skutkami ewentualnej eksplozji jądrowej pod górą Pickaxe. Taki wybuch mógłby doprowadzić do skażenia wód Zatoki Perskiej, co zagroziłoby dostawom wody pitnej dla 100 milionów ludzi. Komentator ocenił także, że użycie broni nuklearnej przez USA stworzyłoby niebezpieczny precedens dla innych rejonów świata, w tym w relacjach między Rosją, Indiami i Pakistanem oraz w odniesieniu do Korei Północnej, a także mogłoby nieodwracalnie doprowadzić do wybuchu trzeciej wojny światowej.

Trwający od ośmiu miesięcy konflikt uderza już teraz w rynki energii i gospodarkę państw Zatoki Perskiej. Tylko w październiku w rejonie cieśniny Ormuz doszło do uszkodzenia 11 supertankowców przenoszących ropę naftową.

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Rozważania w Białym Domu i dyplomatyczne negocjacje

W otoczeniu amerykańskiego prezydenta pojawiają się głosy wzywające do powściągliwości. Wiceprezydent JD Vance oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff namawiają Donalda Trumpa do wybrania ścieżki dyplomatycznej. Ostateczna decyzja w sprawie dalszych kroków może zapaść do 7 listopada.

Sam Donald Trump odniósł się do sytuacji podczas sobotniego spotkania z dziennikarzami w rezydencji Mar-a-Lago. Oświadczył wówczas, że Stany Zjednoczone są w stanie uderzyć w pozostałe cele w ciągu 10 minut i dodał, że kwestią góry Pickaxe należy się zająć, a cała operacja może zostać przeprowadzona bardzo szybko. Strona irańska konsekwentnie zaprzecza, aby w tym miejscu prowadzona była jakakolwiek działalność nuklearna.

Z informacji podawanych przez portal Axios wynika z kolei, że w sobotę odbyła się bezpośrednia i trudna rozmowa telefoniczna między Trumpem a Netanjahu. Izraelski przywódca domagał się podjęcia działań wojskowych tuż po wtorkowych wyborach połówkowych w USA, podczas gdy prezydent Donald Trump opowiada się za dalszym prowadzeniem negocjacji.

Amerykańska opinia publiczna w stanie wrzenia

Dzisiejsze doniesienia, choć w warstwie dotyczącej użycia broni nuklearnej opierają się na niepotwierdzonych spekulacjach medialnych, wywołały w Stanach Zjednoczonych autentyczny wstrząs i postawiły opinię publiczną w stan najwyższego niepokoju. Na platformach społecznościowych oraz w amerykańskich mediach informacyjnych dyskusja o bezpieczeństwie narodowym i potencjalnych kosztach militarnego zaangażowania natychmiast zepchnęła na dalszy plan dotychczasowe tematy krajowe. Przeciętni Amerykanie reagują na te doniesienia przede wszystkim przez pryzmat codziennych obaw – w społeczeństwie błyskawicznie narasta lęk przed kolejnym gwałtownym skokiem cen paliw na stacjach oraz długofalowym paraliżem gospodarczym, który uderzyłby bezpośrednio w domowe budżety. W efekcie ta nagła eskalacja emocji na godziny przed zamknięciem lokali wyborczych stała się dla wielu obywateli kluczowym, osobistym impulsem decydującym o tym, komu powierzą stery państwa w tym krytycznym momencie.