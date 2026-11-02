Pierwsze zawiadomienia do prokuratury po wydarzeniach w TK!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
Radio Eska
2026-11-02 11:36

Jak donosi Radio Eska są już pierwsze zawiadomienia do prokuratury po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym. - Jest ich kilka - dowiedział się nieoficjalnie reporter RADIA ESKA. I pochodzą od obu stron politycznego sporu.

Tablica z napisem Trybunał Konstytucyjny oraz godło Polski na ogrodzeniu. O sporze w TK przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Flickr/zdjęcie poglądowe/ Creative Commons 46.8 proc. badanych chce, aby Julia Przyłębska odeszła z Trybunału Konstytucyjnego

Do prokuratury wpłynęło już kilka zawiadomień ws. wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym, donosi Radio Eska. Na szczegóły trzeba jeszcze poczekać. Na razie śledczy oceniają zawiadomienia, które wpłynęły i czekają do końca dnia na ewentualne kolejne. Wydarzenia w trybunale wywołały ogromne emocje. Zawiadomienie dotyczące naruszenia nietykalności prezydenta już wcześniej zapowiadali jego współpracownicy - to pokłosie przepychanek Karola Nawrockiego z sędziami w nocy z piątku na sobotę (30.10 na 31.10). Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w niedzielę, 1 listopada, że Kancelaria Prezydenta złoży zawiadomienia do prokuratury w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o nocną wizytę Karola Nawrockiego, podczas której doszło do przepychanek przy wejściu do budynku.

Z kolei sędziowie zarzucają prezydentowi agresywne zachowanie i przekroczenie uprawnień. Tak twierdzi kierująca pracami Trybunału Anna Korwin-Piotrowska. Korwin-Piotrowska powiedziała w TVN24, że podczas nocnego wejścia do TK prezydent Karol Nawrocki naparł na nią i przepychał się przez sędziów. Oceniła, że przekroczył uprawnienia. Oczekuje wyjaśnienia sprawy przez organy śledcze i udostępnienia nagrań przez jego otoczenie.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, która przejęła kierowanie Trybunałem jako najstarsza stażem sędziowskim, zrelacjonowała, że w piątek w nocy wyszła przed drzwi TK z innymi sędziami, by przywitać prezydenta, ale jego zachowanie wskazywało, że nie zamierza się przed nimi zatrzymać.

- Podniesionym głosem wypowiedział słowa: „idzie prezydent”. Zrozumiałam tę wypowiedź, że wszyscy powinniśmy się rozstąpić – powiedziała. Według niej Nawrocki następnie naparł na nią i próbował się przepchnąć. 

Politycy, Trybunał Konstytucyjny
Galeria zdjęć 14
Nawrocki pod Trybunałem Konstytucyjnym
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI