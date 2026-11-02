Pierwsze zawiadomienia do prokuratury po wydarzeniach w TK!

Do prokuratury wpłynęło już kilka zawiadomień ws. wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym, donosi Radio Eska. Na szczegóły trzeba jeszcze poczekać. Na razie śledczy oceniają zawiadomienia, które wpłynęły i czekają do końca dnia na ewentualne kolejne. Wydarzenia w trybunale wywołały ogromne emocje. Zawiadomienie dotyczące naruszenia nietykalności prezydenta już wcześniej zapowiadali jego współpracownicy - to pokłosie przepychanek Karola Nawrockiego z sędziami w nocy z piątku na sobotę (30.10 na 31.10). Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w niedzielę, 1 listopada, że Kancelaria Prezydenta złoży zawiadomienia do prokuratury w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o nocną wizytę Karola Nawrockiego, podczas której doszło do przepychanek przy wejściu do budynku.

Z kolei sędziowie zarzucają prezydentowi agresywne zachowanie i przekroczenie uprawnień. Tak twierdzi kierująca pracami Trybunału Anna Korwin-Piotrowska. Korwin-Piotrowska powiedziała w TVN24, że podczas nocnego wejścia do TK prezydent Karol Nawrocki naparł na nią i przepychał się przez sędziów. Oceniła, że przekroczył uprawnienia. Oczekuje wyjaśnienia sprawy przez organy śledcze i udostępnienia nagrań przez jego otoczenie.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, która przejęła kierowanie Trybunałem jako najstarsza stażem sędziowskim, zrelacjonowała, że w piątek w nocy wyszła przed drzwi TK z innymi sędziami, by przywitać prezydenta, ale jego zachowanie wskazywało, że nie zamierza się przed nimi zatrzymać.

- Podniesionym głosem wypowiedział słowa: „idzie prezydent”. Zrozumiałam tę wypowiedź, że wszyscy powinniśmy się rozstąpić – powiedziała. Według niej Nawrocki następnie naparł na nią i próbował się przepchnąć.

14