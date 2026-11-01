Naruszenie nietykalności prezydenta Nawrockiego. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-01 17:26

Kancelaria Prezydenta zapowiada zawiadomienia do prokuratury po nocnej awanturze w Trybunale Konstytucyjnym. Jak powiedział rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz, chodzi o sytuację, w której naruszono nietykalność cielesną głowy państwa. Wskazał trzy osoby, wobec których mają zostać podjęte kroki prawne. Inną wersję wydarzeń przedstawiają osoby wybrane na sędziów przez obecny Sejm i ich zwolennicy.

Prezydent Karol Nawrocki na tle nieba. O zawiadomieniu do prokuratury po awanturze w TK przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express

Będą zawiadomienia do prokuratury po awanturze w TK! Chodzi o naruszenie nietykalności Nawrockiego

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w niedzielę, 1 listopada, że Kancelaria Prezydenta złoży zawiadomienia do prokuratury w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o nocną wizytę Karola Nawrockiego, podczas której doszło do przepychanek przy wejściu do budynku.

W rozmowie z Radiem Wnet Leśkiewicz oskarżył Annę Korwin-Piotrowską, Macieja Berka i Krystiana Markiewicza o naruszenie nietykalności prezydenta.

Rzecznik Nawrockiego zapowiada kroki prawne

– Sędziami TK nie są pani Anna Korwin-Piotrowska czy chociażby pan Krystian Markiewicz, którzy zastawiali drzwi wejściowe do Trybunału Konstytucyjnego panu prezydentowi i naruszyli nietykalność cielesną głowy państwa – powiedział Leśkiewicz.

Rzecznik przekonywał, że Nawrocki miał prawo wejść do budynku, ponieważ Trybunał jest urzędem publicznym. Według niego prezydent chciał osobiście sprawdzić sytuację w TK.

Leśkiewicz ocenił również, że nagrania z nocnych wydarzeń są „dramatyczne”. Oskarżył premiera Donalda Tuska o odpowiedzialność polityczną za kryzys.

Dwie wersje wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym

Inaczej zajście opisuje Anna Korwin-Piotrowska. Według niej Nawrocki próbował staranować ją i innych sędziów stojących przy wejściu.

Leśkiewicz odrzucił te zarzuty, twierdząc, że Korwin-Piotrowska próbuje w ten sposób przygotować swoją obronę.

Na opublikowanych w internecie nagraniach widać przepychanki podczas wejścia prezydenta do budynku. Obie strony wzajemnie oskarżają się o agresję. Sądząc po filmie, Anna-Korwin-Piotrowska zastąpiła prezydentowi drogę i próbowała siłą uniemożliwić mu wejście do budynku, a prezydent również siłą tę drogę sobie utorował, odsuwając kobietę od siebie.

Ostry konflikt o Trybunał Konstytucyjny

Kryzys rozpoczął się w piątek, kiedy nagle ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego oraz przejęcie kierowania Trybunałem przez Annę Korwin-Piotrowską, wybraną przez obecny Sejm.

Decyzja wywołała ostry spór. Przed budynkiem TK zebrali się demonstranci, na miejscu pojawiła się policja.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. W nocy przyjechał do siedziby Trybunału, gdzie doszło do konfrontacji z sędziami wybranymi przez Sejm. Donald Tusk w wygłoszonym w sobotni wieczór orędziu przekonywał, że to on broni demokracji i przywraca porządek.

Nawrocki pod Trybunałem Konstytucyjnym
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI