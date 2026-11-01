Naruszenie nietykalności prezydenta Nawrockiego. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Będą zawiadomienia do prokuratury po awanturze w TK! Chodzi o naruszenie nietykalności Nawrockiego

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w niedzielę, 1 listopada, że Kancelaria Prezydenta złoży zawiadomienia do prokuratury w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o nocną wizytę Karola Nawrockiego, podczas której doszło do przepychanek przy wejściu do budynku.

W rozmowie z Radiem Wnet Leśkiewicz oskarżył Annę Korwin-Piotrowską, Macieja Berka i Krystiana Markiewicza o naruszenie nietykalności prezydenta.

Rzecznik Nawrockiego zapowiada kroki prawne

– Sędziami TK nie są pani Anna Korwin-Piotrowska czy chociażby pan Krystian Markiewicz, którzy zastawiali drzwi wejściowe do Trybunału Konstytucyjnego panu prezydentowi i naruszyli nietykalność cielesną głowy państwa – powiedział Leśkiewicz.

Rzecznik przekonywał, że Nawrocki miał prawo wejść do budynku, ponieważ Trybunał jest urzędem publicznym. Według niego prezydent chciał osobiście sprawdzić sytuację w TK.

Leśkiewicz ocenił również, że nagrania z nocnych wydarzeń są „dramatyczne”. Oskarżył premiera Donalda Tuska o odpowiedzialność polityczną za kryzys.

Dwie wersje wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym

Inaczej zajście opisuje Anna Korwin-Piotrowska. Według niej Nawrocki próbował staranować ją i innych sędziów stojących przy wejściu.

Leśkiewicz odrzucił te zarzuty, twierdząc, że Korwin-Piotrowska próbuje w ten sposób przygotować swoją obronę.

Na opublikowanych w internecie nagraniach widać przepychanki podczas wejścia prezydenta do budynku. Obie strony wzajemnie oskarżają się o agresję. Sądząc po filmie, Anna-Korwin-Piotrowska zastąpiła prezydentowi drogę i próbowała siłą uniemożliwić mu wejście do budynku, a prezydent również siłą tę drogę sobie utorował, odsuwając kobietę od siebie.

Ostry konflikt o Trybunał Konstytucyjny

Kryzys rozpoczął się w piątek, kiedy nagle ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego oraz przejęcie kierowania Trybunałem przez Annę Korwin-Piotrowską, wybraną przez obecny Sejm.

Decyzja wywołała ostry spór. Przed budynkiem TK zebrali się demonstranci, na miejscu pojawiła się policja.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. W nocy przyjechał do siedziby Trybunału, gdzie doszło do konfrontacji z sędziami wybranymi przez Sejm. Donald Tusk w wygłoszonym w sobotni wieczór orędziu przekonywał, że to on broni demokracji i przywraca porządek.

Każdy kto będzie próbował nielegalnie zatrzymywać polskiego prezydenta, będzie odpowiadał za to karnie. Z-ca Szefa KPRP @Andruszkiewicz1, @RepublikaTV https://t.co/DQu7jXmn0z— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 31, 2026

🇵🇱 BREAKING: President Nawrocki pushes his way into the Constitutional Tribunal in the middle of the night After an emergency meeting at the Presidential Palace, President Karol Nawrocki and Supreme Court First President Zbigniew Kapiński drove to the Tribunal shortly after midnight, where protesters greeted him chanting "Karol! Karol!" According to Radio Maryja, police pushed back officers of Nawrocki's own State Protection Service before he made it through. Paweł Szefernaker, head of the President's Office, confirmed that Nawrocki and Kapiński entered the building. The other side tells a different story. Maciej Berek, one of the Tusk-majority judges and a longtime close aide of Tusk, claimed the president never made it inside and accused him of "physically attacking" Anna Korwin-Piotrowska and the other judges.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 31, 2026