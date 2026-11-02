Donald Tusk wie, jak rozwiązać konflikt wokół TK. Wskazał, co powinien zrobić Karol Nawrocki

Od piątku (30.10) trwa kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Poinformowano o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował wnioski o uchylenie im immunitetów. Natomiast sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została ogłoszona osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym. Mało tego, na wieść o tym wszystkim Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu zawrócił do Polski, i przybył do siedziby TK. Doszło nawet do przepychanek, a nagrania z zajścia zaczęły podbijać sieć.

W sobotę w związku z sytuacją prezydent odbył serię spotkań z liderami ugrupowań parlamentarnych. Gościł w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli m.in. z politykami PSL, Polski 2050, Razem, PiS czy Konfederacji. W czasie rozmów prezydentowi proponowano m.in. reset Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiono także koncepcję utworzenia rządu technicznego.

W sobotę, 31.10 premier Donald Tusk wygłosił orędzie, w którym wykluczył kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Głos zabrał także w poniedziałek, 2. 11. Na portalu X Tusk napisał, że reset nie jest potrzebny, rozwiązanie jest jego zdaniem inne:

Rozwiązanie konfliktu jest proste i możliwe bez zmian w Konstytucji. Prezydent uznaje legalnie wybranych przez Sejm sędziów, bo tak stanowi Konstytucja, a oni podejmują swoje obowiązki w Trybunale.

Po czym dodał: - Póki co, prezydent Karol Nawrocki wybiera siłową konfrontację, która może bardzo wiele Polskę kosztować. Demokratyczne państwo prawa nie może ustąpić przed przemocą, niezależnie od tego, jak potężne zewnętrzne siły wspierać będą atak PiS, Konfederacji, Brauna i Nawrockiego. I nie ustąpi.

Rozwiązanie konfliktu jest proste i możliwe bez zmian w Konstytucji. Prezydent uznaje legalnie wybranych przez Sejm sędziów, bo tak stanowi Konstytucja, a oni podejmują swoje obowiązki w Trybunale. Póki co, @NawrockiKn wybiera siłową konfrontację, która może bardzo wiele Polskę kosztować. Demokratyczne państwo prawa nie może ustąpić przed przemocą, niezależnie od tego, jak potężne zewnętrzne siły wspierać będą atak PiS, Konfederacji, Brauna i Nawrockiego. I nie ustąpi.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 2, 2026

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