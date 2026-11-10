Śledztwo w sprawie posła. Chodzi o środki odurzające

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo 27 października. Jak poinformował PAP rzecznik jednostki prok. Piotr Antoni Skiba, postępowanie dotyczy podejrzenia udzielania nieustalonych środków odurzających dwóm osobom. Miało do tego dochodzić w różnych terminach.

Za taki czyn grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Na obecnym etapie śledztwa nie oznacza to jednak, że komukolwiek postawiono zarzuty. Prokuratura dopiero bada sprawę i gromadzi materiał dowodowy.

Byłe współpracownice oskarżają, poseł zaprzecza

Sprawa nabrała rozgłosu na początku października. Kanał Zero opublikował wówczas materiał, w którym byłe współpracownice Michała Kołodziejczaka opisywały jego rzekomo agresywne i przemocowe zachowania. Kobiety miały również zarzucać mu nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.

Poseł odrzucił te oskarżenia. Twierdzi, że są to pomówienia. Kilka dni po publikacji złożył w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Po ujawnieniu sprawy Kołodziejczak został też zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Kanał Zero odmówił przekazania nagrań

Śledczy chcieli dotrzeć do osób, które opowiadały dziennikarzom o rzekomych nieprawidłowościach. Prokuratura zwróciła się do Kanału Zero o przekazanie danych adresowych pokrzywdzonych oraz oryginałów nagrań opublikowanych w programie. Redakcja odmówiła. Powołała się na tajemnicę dziennikarską oraz brak zgody osób, które wypowiadały się w materiale.

Jak przekazał prok. Skiba, prokuratura próbuje teraz ustalić tożsamość tych osób innymi sposobami. Wystąpiła między innymi do różnych instytucji, w tym ministerstwa, o dokumentację pracowniczą dotyczącą osób współpracujących z posłem.

Prokuratura przesłuchała kolejną kobietę

Rzecznik prokuratury ujawnił również, że dziennikarze Kanału Zero przyprowadzili do śledczych jedną z kobiet, która została przesłuchana jako świadek i pokrzywdzona. Nie była to jednak osoba występująca w opublikowanym nagraniu ani dysponująca materiałami, które znalazły się w programie. Jak wyjaśnił prokurator, była to kolejna osoba, która zgłosiła się do dziennikarzy.

Śledczy nie wykluczają dalszych kroków w sprawie tajemnicy dziennikarskiej. Jeśli inne sposoby ustalenia danych osób nie przyniosą rezultatu, mogą rozważyć wystąpienie do sądu o jej uchylenie. Prok. Skiba zaznaczył jednak, że dotychczasowy materiał nie daje dużych szans na uwzględnienie takiego wniosku.

Postępowanie trwa. Michał Kołodziejczak zaprzecza oskarżeniom, a o tym, czy doszło do przestępstwa, zdecydują ustalenia prokuratury i ewentualnie sądu.

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