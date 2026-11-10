Święczkowski grzmi o "komediantach". Mocne uderzenie w sprawie TK!

Bogdan Święczkowski twierdzi, że Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego tworzą wyłącznie sędziowie, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem i faktycznie pełnią swoje obowiązki, kategorycznie odrzucając możliwość, by ktokolwiek z zewnątrz decydował o ich statusie.

Sędzia podkreśla, że Sejm nie ma konstytucyjnych uprawnień do usuwania sędziów z urzędu za pomocą zwykłych uchwał, a uchwały kwestionujące wybór sędziów (np. Muszyńskiego, Piskorskiego, Wyrembaka) nie wywołają żadnych skutków prawnych wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego.

Święczkowski ostrzega, że próba kwestionowania statusu sędziów i wydanych przez nich wyroków doprowadzi do "gigantycznego paraliżu państwa" i podważenia tysięcy decyzji, które zapadły z udziałem kwestionowanych składów.

Bogdan Święczkowski przerwał milczenie w sprawie głośnego sporu o legalność wyboru niektórych sędziów. W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” sędzia odniósł się do działań nowej większości parlamentarnej, która za pomocą sejmowych uchwał stara się zakwestionować status tzw. sędziów dublerów.

Były bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry postawił sprawę jasno: Zgromadzenie Ogólne TK tworzą sędziowie, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem i faktycznie urzędują. Święczkowski kategorycznie odrzucił możliwość, by ktokolwiek z zewnątrz mógł decydować o tym, kto ma prawo orzekać.

- Zgromadzenie Ogólne tworzą urzędujący sędziowie, a nie komedianci - powiedział na łamach „DGP” Bogdan Święczkowski, dając do zrozumienia, co myśli o próbach siłowego lub uchwałowego rozwiązania problemu składu TK.

Uchwały Sejmu to za mało?

Sędzia Święczkowski w swojej argumentacji podkreślił, że konstytucyjna konstrukcja państwa nie pozwala na to, by Sejm zwykłymi uchwałami usuwał sędziów z urzędu. Jego zdaniem sędziowie wybrani w grudniu 2015 roku oraz w latach późniejszych są pełnoprawnymi członkami Trybunału, a ich kadencje są chronione prawem.

W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” sędzia zaznaczył, że nie widzi możliwości, aby uchwały stwierdzające nieważność wyboru sędziów Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego czy Jarosława Wyrembaka wywołały skutki prawne wewnątrz TK. Dla Święczkowskiego liczy się fakt złożenia ślubowania i podjęcia obowiązków, czego nie da się cofnąć bez złamania ustawy zasadniczej.

Ostrzeżenie przed prawnym chaosem

Sędzia TK ostrzegł również przed konsekwencjami kwestionowania wyroków wydawanych przez obecny Trybunał. Święczkowski uważa, że próba „wymazania” części sędziów doprowadzi do gigantycznego paraliżu państwa i podważenia tysięcy decyzji, które zapadły z udziałem kwestionowanych składów.

Według Bogdana Święczkowskiego sędzią Trybunału Konstytucyjnego pozostaje się od momentu złożenia ślubowania aż do zakończenia dziewięcioletniej kadencji, śmierci lub zrzeczenia się urzędu. Każda inna forma próby usunięcia sędziego jest w jego ocenie działaniem bezprawnym i uderzającym w fundamenty państwa.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Bogdan Święczkowski:

25

Sonda Czy porozumienie rządu i prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego jest możliwe? Tak Nie Trudno powiedzieć