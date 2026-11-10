To ma być moment zwrotny w relacjach polsko-amerykańskich. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z sekretarzem wojny USA Petem Hegsethem przekazał, że ze strony Pentagonu płynie jasny sygnał: jest zgoda na to, by wojska Stanów Zjednoczonych stacjonowały w Polsce na stałe.

Wicepremier nie krył zadowolenia po rozmowach w Waszyngtonie, określając wizytę polskiej delegacji jako „chyba najważniejszą” i przełomową. Jak relacjonował szef resortu obrony, na kluczowe pytanie o przyszłość amerykańskich baz w Polsce, Pete Hegseth miał odpowiedzieć, że „wszystko idzie w dobrym kierunku”.

– To znaczy, jak to interpretujemy, że jest zielone światło ze strony Pentagonu dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce – poinformował wicepremier podczas briefingu.

Polska nowym partnerem strategicznym

Wizyta w Stanach Zjednoczonych, w której uczestniczyli także wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, ma zdaniem Kosiniaka-Kamysza definiować nową pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej.

– To jest moment, w którym mogę z pełną odpowiedzialnością zakomunikować, że Polska jest nie tylko modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale stała się strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych – podkreślił szef MON.

Choć deklaracje z Pentagonu brzmią bardzo obiecująco, ostateczny krok należy teraz do polityków z najwyższego szczebla. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że decydujący głos w sprawie stałej obecności wojsk należy do Białego Domu. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść na początku grudnia.