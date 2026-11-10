Bohaterowie zostaną nagrodzeni

Po tragedii, która rozegrała się na krakowskim Rynku Głównym, władze miasta chcą uhonorować osoby, które ratowały życie i pomagały poszkodowanym. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział nagrody finansowe dla strażników miejskich, którzy wykazali się szczególną odwagą podczas ataku.

Chodzi o Wojciecha Petersa i Pawła Polańskiego. Jak ustaliła PAP w straży miejskiej, obaj mają otrzymać po 15 tys. zł. To jednak nie wszystko. Odznaki honorowe mają trafić także do innych strażników i osób, które pomagały rannym.

Wyróżnieni zostaną również dwaj policjanci ranni podczas interwencji – starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański. Otrzymają tytuły honorowych obywateli Krakowa.

„To było niezwykle trudne doświadczenie”

Prezydent miasta przyznał, że ostatnie dni były dla krakowian wyjątkowo bolesne. Brutalny atak na Rynku Głównym odebrał życie sześciu osobom, a kolejnych 15 zostało rannych.

W poniedziałek odbył się Marsz Ciszy ku czci ofiar i w geście solidarności z ich rodzinami. Wzięli w nim udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Gibała podziękował im za obecność, podkreślając, że był to ważny gest wspólnoty ponad politycznymi podziałami.

– Kraków nie zapomni nigdy o tych ofiarach – zapewnił prezydent miasta. Jak relacjonował, podczas marszu widział smutek i powagę, ale także wdzięczność wobec służb, ratowników, lekarzy i mieszkańców, którzy pomagali poszkodowanym.

Strażnicy byli na miejscu po dwóch minutach

Gibała podkreślił, że szybka reakcja służb mogła zapobiec jeszcze większej tragedii. Strażnicy miejscy pojawili się na miejscu zdarzenia już po dwóch minutach, a policjanci po trzech.

– Możemy być dumni z ich reakcji – zaznaczył prezydent. Miasto chce teraz nie tylko podziękować bohaterom, ale również wyciągnąć wnioski z dramatycznych wydarzeń. Jednym z najważniejszych zadań ma być lepsze zabezpieczenie centrum Krakowa przed podobnymi zagrożeniami.

Miliony złotych na zabezpieczenie Rynku

Władze miasta rozpoczęły już montaż tymczasowych zapór na ulicach otaczających Rynek Główny. Docelowo mają je zastąpić nowoczesne, wysuwane zabezpieczenia, których obsługą zajmą się odpowiednie służby.

Koszt inwestycji szacowany jest na 6–7 mln zł. Część pieniędzy ma pochodzić z Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, przy wsparciu wojewody małopolskiego. Gibała chce również przeznaczyć dodatkowe środki na patrole policyjne. Jak zapewnił, miasto pozostaje w stałym kontakcie ze służbami i pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami poprawiającymi bezpieczeństwo.

Tragiczny atak na krakowskim Rynku

Do tragedii doszło w sobotę. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Sprawca zmarł w szpitalu w poniedziałek. Wcześniej policjanci znaleźli w jego rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego rodziców i siostry. Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

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