Świętowanie rozpoczęło się już o świcie. W środę rano prezydent Karol Nawrocki pojawił się przy Trakcie Królewskim w Warszawie, by oddać hołd Ojcom Niepodległości. Kwiaty i wieńce pojawiły się przed pomnikami najważniejszych postaci w historii Polski: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego oraz Józefa Piłsudskiego. To jednak dopiero początek długiego marszu prezydenta przez najważniejsze punkty stolicy.

Odznaczenia w Pałacu i uroczysta odprawa

Harmonogram głowy państwa jest napięty do granic możliwości. O godzinie 9:00 para prezydencka wzięła udział w mszy świętej za ojczyznę, odprawionej w Świątyni Opatrzności Bożej. Zaraz po modlitwie prezydent przeniesie się do Pałacu Prezydenckiego. To właśnie tam o 10:30 zaplanowano uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym dla kraju.

Najważniejszy punkt oficjalnych obchodów tradycyjnie przypadnie w samo południe. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W dalszej części dnia para prezydencka złoży jeszcze wieńce przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ponownie przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prezydent idzie w Marszu Niepodległości

Wiele osób zastanawiało się, czy głowa państwa pojawi się na ulicach Warszawy w mniej oficjalnej roli. Wszystko stało się jasne już w miniony piątek. To wtedy prezydent ogłosił, że „jak co roku” zamierza wziąć udział w warszawskim Marszu Niepodległości. Wydarzenie organizowane przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości przejdzie stałą trasą z ronda Dmowskiego, przez Alje Jerozolimskie i most Poniatowskiego, aż na błonia Stadionu Narodowego.

Gdzie są inni politycy?

Choć uwaga stolicy skupiona jest na prezydencie, inni ważni politycy świętują w różnych zakątkach Polski. Premier Donald Tusk wybrał się do Szczecina. Szef rządu weźmie tam udział w uroczystości chrztu i podniesienia bandery na nowym promie „Bursztyn Unity”.

Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty udał się do Krakowa. Na Cmentarzu Rakowickim złożył wieniec na grobie marszałka Sejmu II RP Ignacego Daszyńskiego. Marszałek zaplanował również zapalenie znicza w miejscu, gdzie w minioną sobotę doszło w Krakowie do tragicznych wydarzeń.

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