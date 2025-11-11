Mamy nagranie, jak Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości z flagą w dłoni

Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości 2025 w Warszawie.

Nagranie z jego udziałem opublikowała Kancelaria Prezydenta RP.

Wśród uczestników byli też liderzy PiS: Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i Rafał Bochenek.

W marszu uczestniczył również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Widziany był też Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic.

Prezydent RP @NawrockiKn dołącza do Marszu Niepodległości! pic.twitter.com/ZfBf6IaP1p— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 11, 2025

Nawrocki z flagą w ręku. Oficjalne wideo Kancelarii Prezydenta

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała wideo, na którym widać Karola Nawrockiego niosącego biało-czerwoną flagę wśród uczestników marszu. Film ma uroczysty charakter, w tle słychać patriotyczną muzykę, a kamera pokazuje moment, w którym prezydent dołącza do tłumu na jednej z warszawskich ulic.

„Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości” – poinformowano w oficjalnym wpisie na platformie X.

W tłumie liderzy PiS i Konfederacji

Bosak z mównicy pozdrowił Nawrockiego na Marszu Niepodległości. „Nie oddamy Polski nigdy!”

Na trasie marszu obecni byli czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości: prezes partii Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, przewodniczący klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak oraz rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Wśród uczestników widziano też wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który wcześniej przemawiał do zgromadzonych z mównicy.

Marsz Niepodległości 2025 – wspólne świętowanie pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”

Tegoroczny Marsz Niepodległości odbył się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Tysiące osób przeszły ulicami Warszawy z biało-czerwonymi flagami i patriotycznymi transparentami. Atmosfera wydarzenia była spokojna, a jego uczestnicy podkreślali symboliczny wymiar wspólnego świętowania 11 listopada.

