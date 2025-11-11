Bosak z mównicy pozdrowił Nawrockiego na Marszu Niepodległości. „Nie oddamy Polski nigdy!”

- Marsz Niepodległości 2025 odbył się w Warszawie pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”.
- Głos zabrał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, lider Konfederacji.
- W swoim wystąpieniu pozdrowił prezydenta Karola Nawrockiego.
- „Nie oddamy jej nigdy! Nie zgodzimy się na obce ataki” – mówił z mównicy Bosak.
Bosak: „Nie zgodzimy się na przesunięcie Polski do Niemiec ani do Rosji”
– Stoją przed nami wielkie zadania. Przed siłami wolnościowymi stoją wielkie zadania. Stoi przed nami zadanie obrony naszych praw i wskazania innym narodom, jak to robić – mówił Krzysztof Bosak.
Wicemarszałek Sejmu podkreślał wagę niezależności państwa i potrzebę wspólnoty narodowej. – Nie zgodzimy się na przesunięcie Polski do Niemiec ani do Rosji. Będziemy maszerować wspólnie. Nie oddamy jej nigdy! – mówił, co spotkało się z głośnymi brawami i okrzykami „Czołem wielkiej Polsce!”.
„Dzisiaj łączy nas polski patriotyzm”
Bosak zwracał uwagę, że mimo różnic poglądowych Polaków powinna dziś łączyć wspólna miłość do ojczyzny.
– Nie zgodzimy się na obce ataki, na infiltrację. Dzisiaj najważniejsze jest to, co nas łączy. Nie patrzymy na różnice. Dzisiaj łączy nas polski patriotyzm – powiedział.
Pozdrowienia dla prezydenta Karola Nawrockiego
W przemówieniu Bosak zwrócił się także do prezydenta Karola Nawrockiego, który uczestniczył w uroczystościach państwowych z okazji Święta Niepodległości. Pozdrowienia z mównicy spotkały się z entuzjastyczną reakcją tłumu, część uczestników odpowiedziała oklaskami i okrzykami.
Miał nie przyjść, a jednak był! Korwin-Mikke pojawił się na Marszu Niepodległości. W tłumie też Suski
Marsz Niepodległości 2025 – biało-czerwony tłum i spokojny przebieg
Tegoroczny Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy w biało-czerwonych barwach. Uczestnicy nieśli flagi, śpiewali hymny i patriotyczne pieśni. Policja oceniła przebieg wydarzenia jako spokojny, a organizatorzy podkreślali, że w marszu uczestniczyły całe rodziny.
Poniżej galeria zdjęć: Złożenia wieńców przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.