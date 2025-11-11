Bosak z mównicy pozdrowił Nawrockiego na Marszu Niepodległości. „Nie oddamy Polski nigdy!”

Pod hasłem „Jeden naród, silna Polska” przeszedł w poniedziałek Marsz Niepodległości 2025. Na scenie pojawił się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który w płomiennym wystąpieniu mówił o jedności i obronie suwerenności. Nasz dziennikarz, Piotr Lis potwierdził, że w trakcie przemówienia Bosak pozdrowił także prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało entuzjazm wśród uczestników marszu.

Bosak: „Nie zgodzimy się na przesunięcie Polski do Niemiec ani do Rosji”

– Stoją przed nami wielkie zadania. Przed siłami wolnościowymi stoją wielkie zadania. Stoi przed nami zadanie obrony naszych praw i wskazania innym narodom, jak to robić – mówił Krzysztof Bosak.

Wicemarszałek Sejmu podkreślał wagę niezależności państwa i potrzebę wspólnoty narodowej. – Nie zgodzimy się na przesunięcie Polski do Niemiec ani do Rosji. Będziemy maszerować wspólnie. Nie oddamy jej nigdy! – mówił, co spotkało się z głośnymi brawami i okrzykami „Czołem wielkiej Polsce!”.

„Dzisiaj łączy nas polski patriotyzm”

Bosak zwracał uwagę, że mimo różnic poglądowych Polaków powinna dziś łączyć wspólna miłość do ojczyzny.

– Nie zgodzimy się na obce ataki, na infiltrację. Dzisiaj najważniejsze jest to, co nas łączy. Nie patrzymy na różnice. Dzisiaj łączy nas polski patriotyzm – powiedział.

Pozdrowienia dla prezydenta Karola Nawrockiego

W przemówieniu Bosak zwrócił się także do prezydenta Karola Nawrockiego, który uczestniczył w uroczystościach państwowych z okazji Święta Niepodległości. Pozdrowienia z mównicy spotkały się z entuzjastyczną reakcją tłumu, część uczestników odpowiedziała oklaskami i okrzykami.

Marsz Niepodległości 2025 – biało-czerwony tłum i spokojny przebieg

Tegoroczny Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy w biało-czerwonych barwach. Uczestnicy nieśli flagi, śpiewali hymny i patriotyczne pieśni. Policja oceniła przebieg wydarzenia jako spokojny, a organizatorzy podkreślali, że w marszu uczestniczyły całe rodziny.

