Bosak z mównicy pozdrowił Nawrockiego na Marszu Niepodległości. „Nie oddamy Polski nigdy!”

– Stoją przed nami wielkie zadania. Przed siłami wolnościowymi stoją wielkie zadania. Stoi przed nami zadanie obrony naszych praw i wskazania innym narodom, jak to robić – mówił Krzysztof Bosak.

Wicemarszałek Sejmu podkreślał wagę niezależności państwa i potrzebę wspólnoty narodowej. – Nie zgodzimy się na przesunięcie Polski do Niemiec ani do Rosji. Będziemy maszerować wspólnie. Nie oddamy jej nigdy! – mówił, co spotkało się z głośnymi brawami i okrzykami „Czołem wielkiej Polsce!”.