Miał nie przyjść, a jednak był! Korwin-Mikke pojawił się na Marszu Niepodległości. W tłumie też Suski

2025-11-11 14:20

Jeszcze kilka dni temu Janusz Korwin-Mikke zapewniał w rozmowie z „Wprost”, że w tym roku nie zamierza uczestniczyć w Marszu Niepodległości. A jednak rzeczywistość napisała inny scenariusz. Wśród biało-czerwonych flag i tłumów w centrum Warszawy jego charakterystyczną sylwetkę dostrzegł dziennikarz „Super Expressu”, Piotr Lis. W tłumie widziany był też poseł PiS Marek Suski.

„Marsz stracił swój charakter” – mówił Korwin

W wywiadzie dla tygodnika „Wprost” Janusz Korwin-Mikke otwarcie stwierdził, że nie planuje udziału w tegorocznym Marszu Niepodległości.

– Kiedyś, gdy Marsz Niepodległości był manifestem przeciw ustrojowi, brałem w nim udział. Teraz to socjalistyczna, masowa impreza, straciła swój antysystemowy charakter, więc na nią nie chodzę – mówił w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską. 

Dodał też, że choć on sam rezygnuje z uczestnictwa, to na marsz wybierają się jego dawni współpracownicy, m.in. Grzegorz Braun.

A jednak był! Wypatrzył go dziennikarz Super Expressu

Mimo wcześniejszych słów, w poniedziałkowe popołudnie Korwin-Mikke pojawił się na Marszu Niepodległości w Warszawie. Jego charakterystyczny cylinder i wąsy nie umknęły uwadze naszego reportera, Piotra Lisa, który relacjonował wydarzenie z okolic Ronda Dmowskiego.

W tłumie również Marek Suski

Na Marszu Niepodległości obecny był także poseł PiS Marek Suski, który wtopił się w tłum uczestników. Nie zabierał głosu publicznie, ale, jak zauważył nasz reporter, rozmawiał z ludźmi, robił zdjęcia i odpowiadał na pozdrowienia.

W tym roku Marsz Niepodległości przeszedł przez centrum Warszawy. Organizatorzy podkreślali, że wydarzenie miało charakter pokojowy i patriotyczny. Tłumy z flagami, patriotyczne pieśni i okrzyki towarzyszyły uczestnikom przez całą trasę, a policja oceniła przebieg wydarzenia jako spokojny.

