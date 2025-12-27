Mentzen w Dubaju: „Polska, gdyby nie wszystkie gatunki socjalistów…”. Czy ma rację?

Sławomir Mentzen wywołał burzę w sieci, publikując zdjęcie Dubaju jako wizję Polski.

Polityka od dawna karmi się obrazami, a te najbardziej sugestywne potrafią wywołać ogólnokrajową debatę. Tak stało się w przypadku najnowszego wpisu Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji. Opublikował on na swoich profilach w mediach społecznościowych fotografię przedstawiającą spektakularną panoramę Dubai Marina. Nowoczesne wieżowce, luksusowe jachty i starannie zaprojektowana przestrzeń publiczna posłużyły za tło do postawienia tezy: tak mogłaby wyglądać Polska, gdyby nie lata błędnych decyzji politycznych.

Wpis błyskawicznie zyskał ogromną popularność, a pod nim rozgorzała dyskusja. Z jednej strony pojawiły się głosy poparcia, chwalące model rozwoju oparty na niskich podatkach, wolności gospodarczej i odważnych inwestycjach. Z drugiej – fala krytyki, wskazująca, że porównywanie demokratycznego kraju Unii Europejskiej z miastem-państwem funkcjonującym w ramach monarchii absolutnej jest fundamentalnym uproszczeniem.

Dubaj jako libertariański raj? Mit niskich podatków i wolności gospodarczej

Dla wielu zwolenników wolnego rynku Dubaj od lat stanowi symbol sukcesu. Argumenty, które najczęściej pojawiają się w tej narracji, to:

Niskie lub zerowe podatki: Przez dekady Zjednoczone Emiraty Arabskie kusiły inwestorów brakiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, że od 2023 roku wprowadzono federalny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 9%, co częściowo zmienia ten obraz.

Szybkość i skala inwestycji: Zdolność do realizacji gigantycznych projektów infrastrukturalnych, takich jak Burj Khalifa czy sztuczne wyspy, budzi podziw na całym świecie.

Bezpieczeństwo: Dubaj jest uznawany za jedno z najbezpieczniejszych miast na świecie, z bardzo niskim wskaźnikiem przestępczości pospolitej.

Te elementy sprawiają, że wizja „Polski jako Dubaju” trafia na podatny grunt, szczególnie wśród osób zmęczonych biurokracją i wysokimi obciążeniami fiskalnymi. Jednak ten wyidealizowany obraz pomija kluczowy kontekst polityczny, społeczny i kulturowy.

Ciemna strona cudu: Jaki jest realny koszt rozwoju Dubaju?

Zachwyt nad architekturą Dubaju często przesłania fundamentalne różnice systemowe, które sprawiają, że jego model jest niemożliwy do przeniesienia na europejski grunt w skali 1:1. Kluczowe problemy, o których rzadko wspomina się w uproszczonych porównaniach, to ustrój polityczny i prawa człowieka.

Monarchia absolutna a demokracja

Zjednoczone Emiraty Arabskie to federacja emiratów, będąca w praktyce monarchią absolutną. Oznacza to, że nie istnieją partie polityczne ani realna opozycja. Wolność słowa, prasy i zgromadzeń jest drastycznie ograniczona. Krytyka władców lub polityki rządu jest karalna.Władza nie pochodzi z demokratycznych wyborów, lecz jest dziedziczna. W takim systemie realizacja wielkich projektów jest łatwiejsza, ponieważ omija się proces konsultacji społecznych, protestów ekologicznych czy długotrwałych procedur demokratycznych, które są standardem w Europie.

Prawa człowieka i sytuacja pracowników migrujących

Fundamentem rozwoju Dubaju jest praca milionów migrantów, głównie z Azji Południowej i Afryki. Stanowią oni blisko 90% populacji miasta. Przez lata ich sytuacja była regulowana przez kontrowersyjny system kafala, który uzależniał pracownika od pracodawcy (sponsora). Choć system ten został oficjalnie zreformowany, organizacje takie jak Human Rights Watch czy Amnesty International wciąż alarmują o licznych problemach:

Zabieranie paszportów przez pracodawców.

Niskie płace i złe warunki mieszkaniowe.

Ograniczone możliwości dochodzenia swoich praw.

To właśnie praca tych ludzi, pozbawionych pełni praw obywatelskich, w dużej mierze przyczyniła się do powstania szklanych wieżowców, które tak imponują na zdjęciach.

Ograniczenia społeczne i kulturowe

Mimo wizerunku liberalnej oazy w regionie, w Dubaju wciąż obowiązują surowe normy obyczajowe wynikające z prawa islamskiego. Dotyczą one m.in. publicznego okazywania uczuć, spożywania alkoholu (dozwolonego tylko w licencjonowanych miejscach) czy zasad ubioru. Prawa kobiet, choć bardziej liberalne niż w sąsiedniej Arabii Saudyjskiej, wciąż odbiegają od standardów europejskich.

Symbol kontra rzeczywistość: Dlaczego prostych porównań nie ma?

Zdjęcie opublikowane przez Sławomira Mentzena jest doskonałym przykładem wykorzystania potężnego symbolu w debacie politycznej. Dubaj działa na wyobraźnię, jest synonimem bogactwa, nowoczesności i sukcesu. Jednak sprowadzanie go wyłącznie do roli wzoru gospodarczego, bez uwzględnienia jego autorytarnego fundamentu, jest manipulacją.

Dyskusja, która przetoczyła się przez internet, pokazuje, że Polacy są coraz bardziej świadomi złożoności świata. Rozumieją, że za efektowną fasadą mogą kryć się systemy wartości i rozwiązania prawne, których nie chcieliby widzieć we własnym kraju. Demokratyczny proces, choć bywa powolny i niedoskonały, gwarantuje prawa obywatelskie, których na próżno szukać w modelu emirackim.

Ostatecznie wpis polityka Konfederacji zamiast być inspiracją, stał się przestrogą. Przypomniał, że nie ma dróg na skróty, a cena za „cud gospodarczy” bywa znacznie wyższa, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Piękna panorama z Dubaju to jedno, a kompleksowy i sprawiedliwy model państwa to zupełnie inna, znacznie bardziej skomplikowana historia.

