Niebywałe słowa premiera. Tusk zaprosił Nawrockiego z rodziną do domu w Sopocie!

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie odbyła się uroczystość chrztu nowego promu M/F „Bursztyn”. Jednostka zacumowała przy Wałach Chrobrego, gdzie zgromadzili się przedstawiciele rządu, branży morskiej oraz mieszkańcy miasta. W wydarzeniu uczestniczył premier Donald Tusk, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.

- Za nami trudne dni. Cała nasza historia składa się z dni radosnych i dni trudnych, ale 11 listopada wszystkie serca są biało-czerwone - powiedział szef rządu. Premier nawiązał do tragicznych wydarzeń w Krakowie, przekazując jednocześnie pozdrowienia dla uczestników obchodów święta niepodległości w Warszawie, mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Krakowa. Szczególne słowa skierował do policjantów Artura Morańskiego i Jakuba Kulika, którzy powstrzymali zamachowca. - Cała Polska jest dzisiaj z wami. Jesteście naszymi bohaterami, którzy przywrócili nam wiarę w człowieczeństwo – podkreślił.

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Szef rządu odniósł się także do nieudanej próby spotkania w cztery oczy z prezydentem Karolem Nawrockim. Zaproponował nową formułę rozmowy. - Panie prezydencie, chcę pana zaprosić z małżonką, rodziną, dziećmi do mnie, do domu w Sopocie; podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy – powiedział Donald Tusk.

M/F „Bursztyn” to jeden z najnowocześniejszych polskich promów pasażersko-towarowych. Jednostka została zbudowana przez Gdańską Stocznię Remontową i ma obsługiwać połączenie między Świnoujściem a szwedzkim Ystad. Prom ma blisko 200 metrów długości, może przewozić ponad 250 ciężarówek i naczep oraz 400 pasażerów. Wyposażono go w nowoczesny napęd wykorzystujący LNG, olej napędowy oraz system baterii wspomagających pracę silników. Podczas uroczystości podniesiono biało-czerwoną banderę, a matką chrzestną jednostki została Zofia Gałka, od wielu lat związana z Polską Żeglugą Morską. Regularne rejsy prom ma rozpocząć 18 listopada.

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