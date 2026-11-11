Atak w Krakowie wciąż jest wyjaśniany. Weto SAFE wywołało spór o pieniądze dla policji

Motywy sprawcy ataku w Krakowie pozostają nieustalone, a okoliczności bada śledztwo

Radosław Markowski apelował, by przed ustaleniami śledczych nie przesądzać, że był to zamach terrorystyczny

Weto prezydenta wobec ustawy wdrażającej program SAFE stało się częścią sporu o pieniądze dla policji

Według MSWiA na policję miało przypaść około 3,3 mld zł na sprzęt i systemy

Trwa ustalanie motywów sprawcy

Atak w Krakowie spowodował ogromne szkody i wiele ofiar. Policja szybko unieszkodliwiła sprawcę, a śledczy wciąż ustalają przebieg zdarzenia, jego tło i motywy działania. Nie wiadomo jeszcze, czy kierowały nim pobudki ideologiczne lub polityczne, czy też inne przyczyny.

Prof. Radosław Markowski zwracał uwagę, że nazywanie zdarzenia „zamachem terrorystycznym” może być przedwczesne, dopóki śledczy nie ustalą najważniejszych faktów. Jego zdaniem atak miał cechy kojarzone z terroryzmem, ale ostateczna ocena zależy od potwierdzonych informacji o sprawcy i jego motywach.

Broń i bezpieczeństwo w miastach

Po tragedii wróciła dyskusja o dostępie do broni. Zdaniem Markowskiego pojedyncze dramatyczne zdarzenie nie powinno przesądzać o zmianie przepisów, choć seria aktów agresji wymaga analizy w dłuższej perspektywie. Krytycznie odniósł się też do postulatów szerszego dostępu obywateli do broni, wskazując, że łatwiej dostępna broń może zostać wykorzystana do przestępstw.

W Krakowie, Warszawie i Wrocławiu wprowadzano dodatkowe zabezpieczenia i ustawiano bariery. Markowski odróżniał faktyczne zagrożenie od poczucia zagrożenia. Oceniał, że większa liczba patroli, zamykanie ulic i zapory mogą części mieszkańców dawać poczucie bezpieczeństwa, ale u innych potęgować lęk, jeśli nie ma informacji o konkretnym i powtarzającym się zagrożeniu.

Spór o weto i pieniądze dla policji

Część polityków prawicy i Telewizja Republika zarzucali, że podczas ataku na krakowskim rynku brakowało funkcjonariuszy, bo skierowano ich do Warszawy. Markowski odrzucił tezę, że większość policjantów w kraju zabezpieczała wówczas Trybunał Konstytucyjny. Podkreślał jednocześnie, że interwencja w Krakowie była skuteczna.

Spór dotyczy także decyzji Karola Nawrockiego z marca 2026 r., który zawetował ustawę wdrażającą unijny program pożyczkowy SAFE. Według komunikatów MSWiA i relacji medialnych weto zablokowało ponad 7 mld zł planowanych dla służb podległych resortowi. Z tej kwoty około 3,3 mld zł miało trafić do policji.

Pieniądze miały sfinansować kilkanaście projektów, w tym krajowy system antydronowy, systemy oparte na sztucznej inteligencji oraz wymianę pojazdów i sprzętu ochronnego. Markowski wskazywał, że weto ograniczyło możliwości dalszego wzmacniania policji, ale podkreślał zarazem, że nie podważa to skuteczności jej interwencji w Krakowie. Rząd rozmawia obecnie o alternatywnym finansowaniu, czyli tak zwanym planie B.

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