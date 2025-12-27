Wojna między rządem i prezydentem będzie eskalować. Eksperci tłumaczą powody

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-12-27 19:00

Tylko w ciągu czterech miesięcy od powołania (sierpień - listopad) prezydent zawetował aż 17 ustaw, a dla porównania jego poprzednik, Andrzej Duda (53 l.), w ciągu 10 lat zawetował ustaw 19. Karol Nawrocki (42 l.) nie zgadza się powołać ambasadorów Polski w Europie, USA i w Azji oraz zablokował awanse sędziów i funkcjonariuszy służb specjalnych. Eksperci wskazują, że konflikt między Kancelarią Premiera, a Pałacem Prezydenckim będzie się nasilał.

Tusk i Nawrocki

i

Autor: PAP/Radek Pietruszka; Marcin Gadomski/Super Express; Shutterstock/ PAP
  • Prezydentura Karola Nawrockiego od początku przebiega w atmosferze ostrego sporu z rządem, czego symbolem stały się liczne weta i blokowanie nominacji.
  • Relacje prezydenta z premierem i częścią ministrów są napięte, choć niekiedy pojawiają się nieformalne kontakty i gesty kurtuazji.
  • Konflikt rozszerza się także na parlament, gdzie Nawrocki ściera się z nowym marszałkiem Sejmu.
  • Eksperci przewidują dalszą eskalację przed wyborami. Obie strony politycznego sporu wykorzystują sytuację do budowania własnej pozycji.

Trudna kohabitacja

Problematyczną kohabitację zwiastowały zapowiedzi Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. – Rząd jest od tego, żeby dotrzymywać słowa, a dzisiaj obietnice nie są realizowane i na to się nie zgadzamy. Zagonię ten rząd do pracy! – mówił kandydat na prezydenta wiosną tego roku. Zaraz po wyborach, gdy okazało się, że Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego (53 l.), obawy o współpracę z nową głową państwa wyraził premier. – Plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany. Trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta. Gdyby wykazał chęć współpracy, będzie to pozytywne zaskoczenie – przyznał Donald Tusk (68 l.).

Podczas orędzia 6 sierpnia Nawrocki zaprosił rząd na Radę Gabinetową zwołaną na 27 sierpnia, „aby mieć pełne informacje o stanie państwa”. W jej trakcie zarzucił rządowi doprowadzenie do deficytu budżetowego. Spotkał się jednak ze zdecydowaną odpowiedzią. – Odchodzimy od PiS-owskiej drożyzny rujnującej przez lata ludzi – ripostował premier. – Rządzimy niecałe dwa lata i mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Europie oraz jedną z najniższych stóp bezrobocia w UE. To są rekordowe rezultaty – podkreślił Tusk.

Tuż przed świętami Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Prezydent ma powody do radości?

Nawrocki odmówił awansów i nominacji

Zaiskrzyło też, gdy Polska nie wysłała przedstawicieli do Waszyngtonu na spotkanie Donalda Trumpa (79 l.) i Wołodymyra Zełenskiego (47 l.). Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że Nawrocki odwiedzi USA, ale we wrześniu. Kolejny spór wywołało weto wobec ustawy wiatrakowej, która miała pozwolić na budowę turbin 500 m od domów, ale zawierała zapis o przedłużeniu zamrożenia cen energii. Prezydent natychmiast złożył własny projekt. Weta stały się zresztą jego podstawowym orężem – do początku grudnia zablokował już 16 ustaw. Inną formą naciska na rząd są dla niego nominacje, które stosuje wybiórczo. Zgodził się na awanse żołnierzy i podoficerów. – Nie mam w tym zakresie żadnych problemów, dobrze współpracuje mi się z BBN i prezydentem – mówił w TVP Info wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (44 l.). Jednocześnie głowa państwa zablokowała awanse w służbach specjalnych oraz odmówiła 130 odznaczeń dla funkcjonariuszy ABW. Oficjalnym powodem był brak obecności szefów służb na odprawie w Pałacu Prezydenckim.

Nawrocki najczęściej atakuje Donalda Tuska, wobec innych ministrów bywa bardziej powściągliwy. Media donoszą, że Nawrocki nieoficjalnie spotyka się z wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim (62 l.). Widziano ich razem na Forum ONZ, gdzie rozmawiali rozbawieni. Tymczasem Sikorski coraz częściej krytykuje prezydenta. Po ataku rosyjskich sabotażystów na kolei, wypomniał mu z mównicy sejmowej, że w przemówieniu 11 listopada nie wspomniał o zagrożeniu ze wschodu, tylko atakował UE.

Oto najwięksi polityczni zwycięzcy oraz przegrani roku 2025! Polacy zdecydowali

– Insynuując, że integracja europejska jest spiskiem wymierzonym w Polskę, nie pomaga pan ani Unii, ani Polsce. Przygotowuje pan grunt pod Polexit – oskarżał szef MSZ. Czy między nimi widać porozumienie, czy konflikt? – Należy oddzielić relacje polityczne od czysto ludzkich. Do momentu, kiedy kamery nie są włączone, politycy potrafią rozmawiać i żartować. Później dochodzi do starcia. Między nimi bywają sympatie i antypatie, ale każdy wie, że polityka to gra i mają swoje role – wyjaśnia dr Bartłomiej Machnik, politolog z Akademii WSB.

Prezydent patronem paktu na prawicy

W połowie listopada marszałkiem Sejmu został Włodzimierz Czarzasty (65 l.). Natychmiast doszło do wymiany ciosów. – Szanuję decyzję parlamentu, ale głęboko się z nią nie zgadzam. Będziemy przyglądać się współpracy z nowym marszałkiem – stwierdził Nawrocki, zarzucając mu postkomunistyczne korzenie. – Prezydent nie jest bogiem. Prezydent, marszałek, premier to elementy systemu politycznego. Jeśli komuś wydaje się, że już lata, trzeba politykę sprowadzić na ziemię – odpowiedział Czarzasty, dodając, że w sprawie ustaw z Pałacu Prezydenckiego będzie stosował „marszałkowskie weto”. – Obaj politycy testują się i sprawdzają próg bólu. Konflikt będzie narastał, można spodziewać się kolejnych wet i sejmowej „zamrażarki”. Karol Nawrocki ma ambicje zostać liderem całej prawicy, a na początek patronem dla paktu senackiego, czyli koalicji PiS i Konfederacji – ocenia politolog Sergiusz Trzeciak.

- Nawrocki potrafi być kurtuazyjny wobec polityków koalicji rządzącej: przywita się, uśmiechnie, pozwoli sobie na krótki small talk i bywa miły. Jednak później następuje ostra gra z rządem i tak będzie wyglądała jego kadencja. Oczywiście druga strona działa podobnie, wykorzystując w konflikcie wszystko, co może stać się politycznym paliwem. Nie mam złudzeń, że im bliżej wyborów parlamentarnych, tym bardziej spór będzie się zaostrzał. Być może w obszarach związanych z bezpieczeństwem czy polityką zagraniczną pojawi się refleksja, że trzeba zrobić coś, co służy szerszemu interesowi kraju – dodaje Trzeciak.

Dr Bartłomiej Machnik, informuje, że zarówno rząd, jak i prezydent realizują własne cele, więc zyski z tej politycznej wojny odnotowują obie strony. Strat na razie nie widać. - Koalicja Obywatelska zyskuje w sondażach, ale pamiętajmy, że odbywa się to kosztem koalicjantów, co wciąż rezonuje w polityce. Czy te wyniki utrzymają się w kolejnych miesiącach – dopiero się przekonamy. Karol Nawrocki, choć w pewien sposób związany z PiS-em, buduje zupełnie inny styl komunikacji i prowadzenia polityki, odmienny od dotychczasowego stylu Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent wyraźnie pracuje na własne nazwisko i konsekwentnie buduje swoją pozycję – dodaje ekspert.

Polityka SE Google News
Donald Tusk w Bobrownikach
9 zdjęć
Express Biedrzyckiej - prof. Anna Siewierska, prof. Barbara Brodzińska-Mirowska
Sonda
Jak oceniasz dwa lata rządów Donalda Tuska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
KAROL NAWROCKI