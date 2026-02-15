„Trump dogadał się z Putinem”. Mroczna wizja Jackowskiego

Niepokojąca wizja na Facebooku

Podczas transmisji na żywo na Facebooku jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił swoją wizję przyszłości Polski i sytuacji międzynarodowej.

Już na początku mówił o dramatycznym scenariuszu:

„Polska będzie w jakiś sposób zdradzona. Polska, która ma inne granice po tych zawieruchach lub w trakcie tych zawieruch”.

Jackowski mówił wprost: "Trump dogadał się z Putinem". Ten domniemany układ między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem był jednym z kluczowych wątków jego wizji i wzbudził szczególny niepokój wśród odbiorców, którzy próbowali rozszyfrować, co dokładnie miał na myśli.

„Trump w moim poczuciu z czymś się z Putinem dogadał. Było to krótkie, ale konkretne dogadanie”.

Według jasnowidza porozumienie to miało mieć charakter zakulisowy i dotyczyć podziału wpływów w Europie oraz na innych kontynentach.

Polska jako „karta przetargowa”

W kolejnej części transmisji Jackowski zasugerował, że Polska może stać się elementem geopolitycznej gry największych mocarstw.

Niewytłumaczalne zdarzenie podczas sesji Jackowskiego o Lepperze. „Coś się stało w domu”

„Trump jest gotowy i uważam, że to się stanie, zahandlować częścią Europy w zamian za coś, czy to za Iran, czy być może jeszcze za inne terytoria na świecie”.

Jackowski dodał także:

„Trump w mojej ocenie, w moim poczuciu był gotowy zahandlować Polską”.

To właśnie te fragmenty wizji wywołały największe kontrowersje wśród internautów. Kolejnym niepokojącym elementem była zapowiedź możliwego wycofania amerykańskich sił wojskowych z Polski:

„Ameryka może i z raptownością Trumpa [...] wycofa swoje wojska ostentacyjnie z terenów Polski. A może to jest pretekst do wykonania słowa, które teoretycznie dał Trump Putinowi za coś”.

Pytanie o to, czy wojska USA opuszczą Polskę, stało się palącą kwestią. Zdaniem Jackowskiego, taki ruch mógłby być sygnałem poważnego ochłodzenia relacji polsko-amerykańskich. Wizja Jackowskiego nabierała coraz bardziej niepokojących kształtów. Wśród zapowiedzi znalazło się stwierdzenie, że „Putin będzie chciał się w jakiś sposób zawiścić na Polsce i na pewno o to zadba lub uwaga zadbał”. Ta złowieszcza przepowiednia sugerowała, że Rosja, wykorzystując napięcia na arenie międzynarodowej, może dążyć do realizacji własnych interesów kosztem Polski. Wizja jasnowidza malowała obraz naszego kraju jako potencjalnej ofiary rozgrywek mocarstw.

Kolejnym niepokojącym elementem wizji była zapowiedź wewnętrznej destabilizacji i presji dyplomatycznej. Jackowski przewidywał „ataki na polskich polityków” oraz poszukiwanie „każdego pretekstu, żeby popsuć stosunki dyplomatyczne”. Co więcej, wizja sugerowała, że „Stany Zjednoczone będą się czepiać Polski, bo ma być coś zrobione w stosunku do Polski”. Ta zapowiedź narastających napięć na linii Warszawa–Waszyngton malowała pesymistyczny obraz przyszłych relacji polsko-amerykańskich.

Po zakończeniu transmisji w mediach społecznościowych zawrzało. Tysiące komentarzy odzwierciedlało skrajne opinie na temat wizji Jackowskiego.

