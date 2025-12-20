Oto najwięksi polityczni zwycięzcy oraz przegrani roku 2025! Polacy zdecydowali

Polityczni zwycięzcy mijającego roku

W badaniu Karol Nawrocki został uznany za największego zwycięzcę politycznego mijającego roku przez 44 proc. ankietowanych. Wygrał w wyborach prezydenckich 1 czerwca 2025 r., a na najwyższy urząd w państwie został zaprzysiężony 6 sierpnia. Przypominamy, że kandydat wspierany przez PiS nie miał wcale łatwo, ponieważ w kampanii pojawiły się niekorzystne dla niego informacje z przeszłości (był ochroniarzem w Grand Hotelu i przejął kawalerkę w zamian za opiekę nad jej właścicielem). Na drugim miejscu w sondażu dotyczącym politycznych zwycięzców znalazł się premier Donald Tusk (68 l.), na którego wskazało 12 proc. ankietowanych. Kierowana przez Tuska Koalicja Obywatelska od kilku miesięcy ma najwyższe poparcie spośród partii politycznych i udało się jej dokonać połączenia z Nowoczesną i Inicjatywą Polską (w efekcie PO zmieniła się w KO). Trzecie miejsce w rankingu zwycięzców należy do wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego (62 l.). Na pozostałych miejscach w sondażu uplasowali się m.in.: Grzegorz Braun (58 l.), Sławomir Mentzen (38 l.) i Włodzimierz Czarzasty (65 l.).

Najwięksi przegrani w polityce

Jeśli chodzi o listę największych przegranych, to otwiera ją prezydent stolicy, na którego wskazało 37 proc. badanych. Rafał Trzaskowski był murowanym faworytem wszystkich sondaży przedwyborczych, ale ostatecznie to nie on został głową państwa. Drugim największym przegranym tego roku jest przebywający za granicą były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (55 l.), który otrzymał 20 proc. wskazań. Poseł PiS wyjechał na Węgry w obawie przed aresztem i postawieniem mu 26 zarzutów dotyczących wydania 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Na trzecim miejscu uplasował się kolejny przegrany z wyborów prezydenckich (szóste miejsce) – Szymon Hołownia (49 l.), który musiał niedawno pożegnać się też z fotelem marszałka Sejmu. Wskazało go 19 proc. ankietowanych. Do pozostałych przegranych należą: Mateusz Morawiecki (57 l.), Krzysztof Bosak (43 l.) i Władysław Kosiniak-Kamysz (44 l.).

Braun wyprzedził Mentzena

- Sondaż pokazuje stan faktyczny. Największym wygranym jest Karol Nawrocki (42 l.), w którego zwycięstwo nikt przecież nie wierzył. Donald Tusk (68 l.) może cieszyć się z tego, że odium porażki wyborczej nie spadło na niego, tylko na Rafała Trzaskowskiego (53 l.), który – chociaż organizuje w Warszawie szereg inicjatyw – to wcale mu to nie pomaga - tłumaczy politolog Bartosz Rydliński (44 l.) z UKSW. - Radosław Sikorski (62 l.) może z kolei uznać ten rok za udany ze względu na jego nieustępliwą politykę względem Federacji Rosyjskiej i nienaganne zachowanie na światowych salonach. Może on też mieć satysfakcję z porażki Trzaskowskiego, gdyż chciał być kandydatem PO na prezydenta. I nie można wykluczyć, że Sikorski ma plan na kolejne wybory prezydenckie. Szymon Hołownia (49 l.) zaliczył szereg niepowodzeń, a właśnie zalicza kolejne, bo po odejściu z funkcji marszałka Sejmu miał trafić na ważne stanowisko międzynarodowe, a nie słychać już, żeby tak miało być. Interesujące w wynikach sondażu jest także to, że odnoszący sukcesy polityczne Grzegorz Braun (58 l.) uplasował się przed liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem (38 l.).

Sondaż wykonano w dniach 6–7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

