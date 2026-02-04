Trzy ułaskawienia prezydenta Nawrockiego. Poznaliśmy szczegóły! TYLKO U NAS

Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób skazanych za różne przestępstwa (nieumyślne spowodowanie katastrofy, groźby karalne, oszustwo). Decyzje te były motywowane względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów i wnioskami prokuratora generalnego.

Prezydent odmówił ułaskawienia pięciu osób, zgodnie z wnioskiem prokuratora generalnego. Dodatkowo, zażądał od prokuratora generalnego akt w 4 innych sprawach dotyczących ułaskawienia.

Decyzje prezydenta są pierwszymi w jego kadencji i wpisują się w zróżnicowaną praktykę stosowania prawa łaski przez poprzednich prezydentów. Andrzej Duda ułaskawiał najrzadziej, a Aleksander Kwaśniewski najczęściej.

W swoich postanowieniach z 2 lutego prezydent Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Jak wyjaśnił rzecznik Leśkiewicz, decyzje te były podyktowane "względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami prokuratora generalnego o skorzystanie z prawa łaski".

Pierwsza osoba została skazana za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Prezydent zastosował warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby. Kluczowe czynniki to bardzo trudna sytuacja zdrowotna osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu, pozytywna opinia środowiskowa. Według naszych informacji, jest to 85-letnia, schorowana wdowa, która sprzedała mieszkania, wyraziła skruchę i nie była wcześniej karana.

Druga osoba była skazana za groźby karalne. Prezydent darował karę pozbawienia wolności. Uzasadnieniem była bardzo trudna sytuacja zdrowotna i zaawansowany wiek osoby skazanej, odległy termin popełnienia czynu oraz przestrzeganie porządku prawnego po wyroku. Według naszych źródeł, jest to mężczyzna po wypadku, chorujący na nowotwór, niezdolny do odbywania kary.

Trzecia osoba, wobec której prezydent zastosował prawo łaski, była skazana za oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenie wierzycieli. Prezydent warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności i oddał skazanego pod dozór kuratora na wyznaczony okres próby. Decyzja ta wynikała z trudnej sytuacji rodzinnej wobec ciężkiej choroby osoby najbliższej oraz konieczność sprawowania opieki nad nią i małoletnimi, pozytywnej opinii wywiadu środowiskowego, znacznego upływu czasu od popełnienia przestępstw, przestrzegania porządku prawnego po wydaniu wyroku oraz niemożności korzystania ze środków ochrony przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy. Według nieoficjalnych informacji, jest to mężczyzna opiekujący się ciężko chorą na raka żoną i wychowujący dwoje dzieci.

Pięć odmów ułaskawienia

Prezydent Nawrocki, w postanowieniu z poniedziałku, nie zastosował prawa łaski wobec pięciu osób. W tych przypadkach, prokurator generalny wystąpił do prezydenta z wnioskami o nieskorzystanie z prawa łaski.

Ponadto, prezydent podpisał cztery postanowienia, w których "zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt w 4 sprawach". Prezydent podjął te kroki na podstawie przepisu Kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że "prokurator generalny przedstawia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy prezydent tak zdecyduje".

Według dostępnych informacji, wszystkie wnioski o ułaskawienie, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez prezydenta, były wcześniej pozytywnie zarekomendowane przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Ułaskawienia innych prezydentów

Decyzje prezydenta Nawrockiego są pierwszymi w jego kadencji. Warto zaznaczyć, że prezydenci Rzeczypospolitej różnie korzystali z prawa łaski. Andrzej Duda ułaskawił 146 osób, a 970 odmówił ułaskawienia w ciągu dwóch kadencji, będąc prezydentem najrzadziej stosującym prawo łaski. Aleksander Kwaśniewski ułaskawił łącznie 4302 osoby w ciągu dwóch kadencji. Lech Wałęsa zastosował prawo łaski wobec 3454 osób. Bronisław Komorowski ułaskawił 360 osób, a Lech Kaczyński 201 osób.

