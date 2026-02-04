Mocny wpis Kaczyńskiego. Prezes PiS ostrzega, chodzi o Ziobrę

Jarosław Kaczyński w mocnych słowach skomentował działania prokuratury, zarzucając obecnej władzy „ręczne sterowanie” śledztwami. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w swoim wpisie odniósł się do postępowań dotyczących Zbigniewa Ziobry oraz Adama Andruszkiewicza, ostrzegając, że „skończy się bezprawie”. Wpis wywołał polityczną burzę na niespełna rok przed wyborami.

Napięcie na polskiej scenie politycznej sięga zenitu, a najnowszy wpis prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, tylko dolewa oliwy do ognia. Lider opozycji za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował oświadczenie, w którym wprost oskarżył rządzących o instrumentalne wykorzystywanie prokuratury do walki politycznej.

„Ręczne sterowanie” i zarzuty o upolitycznienie śledztw

Centralnym punktem oskarżeń Jarosława Kaczyńskiego jest teza o utracie niezależności przez organy ścigania. Jego zdaniem kluczowe decyzje procesowe zapadają nie na podstawie materiału dowodowego, lecz zgodnie z politycznym zapotrzebowaniem.

„Ręczne sterowanie działaniami prokuratury wkroczyło w kolejną fazę. To, co obserwujemy, jest jawnym dowodem na to, jak obecna władza rozumie praworządność” — napisał prezes PiS w swoim szeroko komentowanym poście.

Kaczyński podkreślił, że działania te są szczególnie widoczne w sprawach, które dotyczą polityków związanych z poprzednim obozem rządzącym. W jego ocenie jest to element politycznej gry, mający na celu zdyskredytowanie opozycji w oczach opinii publicznej.

Czarzasty do prezydenta: "Jestem czysty, a pan?". Spór przed RBN

Sprawa Adama Andruszkiewicza i Zbigniewa Ziobry. O co chodzi?

Wpis lidera PiS bezpośrednio nawiązuje do dwóch głośnych postępowań. Pierwsze dotyczy byłego ministra cyfryzacji, Adama Andruszkiewicza. Według Kaczyńskiego prokuratura zamierza postawić mu zarzuty w sprawie, która ma już dwanaście lat i w której wcześniej wielokrotnie stwierdzano brak podstaw do oskarżenia.

„Dwanaście lat od zdarzenia, po licznych opiniach potwierdzających jego niewinność i braku nowych dowodów, nagle ma stać się podejrzanym. To przykład działania na polityczne zlecenie” — argumentował.

Druga, znacznie głośniejsza sprawa, tocząca się od miesięcy, dotyczy byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Zbigniewa Ziobry. Postępowanie koncentruje się wokół wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prezes PiS sugeruje, że również w tym przypadku działania prokuratury są motywowane politycznie, a nie merytorycznie.

„Zegar tyka” – polityczne tło sporu

Jarosław Kaczyński nie pozostawia wątpliwości co do kontekstu, w jakim umieszcza działania prokuratury. Jego zdaniem jest to świadoma strategia, obliczona na osiągnięcie konkretnych celów politycznych przed nadchodzącymi wyborami.

„Wyższa szkoła jazdy. Zegar tyka. W przyszłym roku wybory. Skończy się to bezprawiem” — zakończył swój wpis, jednoznacznie łącząc aktywność śledczych z kalendarzem wyborczym.

Wpis ten jest interpretowany jako próba mobilizacji elektoratu i przedstawienia Prawa i Sprawiedliwości jako ofiary politycznych represji. W obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich w 2026 roku, polaryzacja sceny politycznej i oskarżenia o łamanie zasad demokracji stają się główną osią sporu.

Reakcja obozu rządzącego i prokuratury

Na reakcję ze strony koalicji rządzącej nie trzeba było długo czekać. Politycy obozu władzy odpierają zarzuty, twierdząc, że prokuratura nareszcie działa niezależnie i wyjaśnia wszystkie sprawy, które budziły wątpliwości w poprzednich latach.

W nieoficjalnych rozmowach przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślają, że nikt nie może stać ponad prawem, a status polityka nie powinien gwarantować immunitetu. Wskazują, że obowiązkiem prokuratury jest badanie każdego sygnału o możliwym przestępstwie, niezależnie od tego, kogo dotyczy. 

