Sasin i Kempa reagują po wywiadzie pierwszej damy. „Ruszył przemysł pogardy”

Po głośnym wywiadzie pierwszej damy w TVN24, Jacek Sasin i Beata Kempa z PiS stają w jej obronie, oskarżając media o "przemysł pogardy".

Politycy PiS twierdzą, że ataki na Martę Nawrocką są częścią zorganizowanej akcji, przekraczającej granice przyzwoitości.

Jakie konkretne słowa pierwszej damy wywołały tak ostrą reakcję i dlaczego politycy PiS tak zdecydowanie ją wspierają? Dowiedz się więcej!

Po głośnym wywiadzie Marty Nawrockiej w TVN24 polityczna dyskusja przeniosła się do mediów społecznościowych. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze – zarówno krytyczne, jak i wspierające. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Do sprawy odnieśli się czołowi politycy PiS, którzy otwarcie stanęli po stronie pierwszej damy.

Sasin: „Bez żadnych zahamowań i z przekroczeniem granic”

Jacek Sasin opublikował obszerny wpis, w którym ostro skrytykował reakcje po rozmowie. Według niego po wywiadzie rozpoczęła się zorganizowana akcja uderzająca w małżonkę prezydenta.

„Do tej pory w agresywny sposób atakowali Prezydenta RP – manipulując, kłamiąc i oczerniając głowę państwa. Tak jak oszczerczo niszczyli wizerunek śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak z obrzucającym błotem Prezydenta Nawrockiego – bez żadnych zahamowań i z przekroczeniem granic przyzwoitości. Dziś media lewicowo-liberalne wzięły na celownik również pierwszą damę”.

Do tej pory w agresywny sposób atakowali Prezydenta RP - manipulując, kłamiąc i oczerniając głowę państwa. Tak jak oszczerczo niszczyli wizerunek śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak obrzucają błotem Prezydenta @NawrockiKn - bez żadnych zahamowań i z przekroczeniem granic…— Jacek Sasin (@SasinJacek) February 16, 2026

Polityk podkreślił, że zarzuty wobec Nawrockiej uznaje za „obrzydliwe insynuacje” i „przemysł pogardy”. W jego ocenie Polacy, jak napisał, już wcześniej „wskazali, komu ufają”, a pierwsza dama powinna kontynuować działalność społeczną.

Kempa: „To znaczy, że obrała dobry fundament swojej misji”

Podobny ton miała reakcja Beaty Kempy. Europosłanka stwierdziła, że im silniejsze ataki, tym bardziej świadczą one o trafności działań pierwszej damy.

Im bardziej atakują, tym bardziej Pani Marta Nawrocka - Pierwsza Dama ma rację. Spokój, pracowitość, wartości, rodzina to wektory działania Pani Marty. Niestety są to wektory, które uwierają smutne, sfrustrowane i zepsute lewactwo - szczególnie to, które uważa się za „elity”.… pic.twitter.com/gMiDcTi2xS— Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) February 16, 2026

„Im bardziej atakują, tym bardziej Pani Marta Nawrocka ma rację. Spokój, pracowitość, wartości – to wektory działania Pani Marty. Niestety są to wektory, które uwierają smutne, sfrustrowane i zepsute lewactwo. Przemysł pogardy i zaszczucia ruszył i to z impetem – a to oznacza, że Para Prezydencka obrała bardzo dobry fundament swojej misji”.

Kempa dodała, że Polacy jej zdaniem stoją za pierwszą damą i wspierają jej aktywność publiczną.

Polityczna odsłona medialnej rozmowy

Sam wywiad miał charakter osobisty i światopoglądowy, jednak jego konsekwencje okazały się wyraźnie polityczne. Reakcje Sasina i Kempy pokazują, że rozmowa została natychmiast wpisana w szerszy konflikt między obozami politycznymi i medialnymi.

Ostatecznie to nie tylko wypowiedzi pierwszej damy, ale także odpowiedzi polityków po rozmowie sprawiły, że temat wyszedł poza ramy zwykłego wywiadu i stał się kolejnym elementem bieżącego sporu politycznego.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Nawrocka w 2025 roku

