Sasin i Kempa reagują po wywiadzie pierwszej damy. „Ruszył przemysł pogardy"

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-02-16 11:28

Wywiad Marty Nawrockiej w TVN24 wywołał natychmiastową polityczną burzę. Po fali komentarzy w sieci w obronie pierwszej damy stanęli politycy PiS – Jacek Sasin i Beata Kempa mówią o „przemyśle pogardy” i przekroczeniu granic debaty publicznej. Ich wpisy pokazują, że rozmowa szybko przestała być tylko wywiadem, a stała się kolejnym frontem politycznego sporu.

Po głośnym wywiadzie Marty Nawrockiej w TVN24 polityczna dyskusja przeniosła się do mediów społecznościowych. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze – zarówno krytyczne, jak i wspierające. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Do sprawy odnieśli się czołowi politycy PiS, którzy otwarcie stanęli po stronie pierwszej damy.

Sasin: „Bez żadnych zahamowań i z przekroczeniem granic”

Jacek Sasin opublikował obszerny wpis, w którym ostro skrytykował reakcje po rozmowie. Według niego po wywiadzie rozpoczęła się zorganizowana akcja uderzająca w małżonkę prezydenta.

„Do tej pory w agresywny sposób atakowali Prezydenta RP – manipulując, kłamiąc i oczerniając głowę państwa. Tak jak oszczerczo niszczyli wizerunek śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak z obrzucającym błotem Prezydenta Nawrockiego – bez żadnych zahamowań i z przekroczeniem granic przyzwoitości. Dziś media lewicowo-liberalne wzięły na celownik również pierwszą damę”.

Polityk podkreślił, że zarzuty wobec Nawrockiej uznaje za „obrzydliwe insynuacje” i „przemysł pogardy”. W jego ocenie Polacy, jak napisał, już wcześniej „wskazali, komu ufają”, a pierwsza dama powinna kontynuować działalność społeczną.

Kempa: „To znaczy, że obrała dobry fundament swojej misji”

Podobny ton miała reakcja Beaty Kempy. Europosłanka stwierdziła, że im silniejsze ataki, tym bardziej świadczą one o trafności działań pierwszej damy.

„Im bardziej atakują, tym bardziej Pani Marta Nawrocka ma rację. Spokój, pracowitość, wartości – to wektory działania Pani Marty. Niestety są to wektory, które uwierają smutne, sfrustrowane i zepsute lewactwo. Przemysł pogardy i zaszczucia ruszył i to z impetem – a to oznacza, że Para Prezydencka obrała bardzo dobry fundament swojej misji”. 

Kempa dodała, że Polacy jej zdaniem stoją za pierwszą damą i wspierają jej aktywność publiczną.

Polityczna odsłona medialnej rozmowy

Sam wywiad miał charakter osobisty i światopoglądowy, jednak jego konsekwencje okazały się wyraźnie polityczne. Reakcje Sasina i Kempy pokazują, że rozmowa została natychmiast wpisana w szerszy konflikt między obozami politycznymi i medialnymi.

Ostatecznie to nie tylko wypowiedzi pierwszej damy, ale także odpowiedzi polityków po rozmowie sprawiły, że temat wyszedł poza ramy zwykłego wywiadu i stał się kolejnym elementem bieżącego sporu politycznego.

