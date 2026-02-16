Wielkie konflikty w Polsce 2050. Śliz zdradził, po której stronie stoi Hołownia

W poniedziałek 16 lutego gościem Jana Wróbla w "Porannym Ringu" był przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050 Paweł Śliz. Partia ta w ostatnim czasie regularnie fatalnie wypada we wszelkiego rodzaju sondażach poparcia partyjnego. Jakby tego było mało, ugrupowaniem po niedawanych wyborach nowej szefowej targają wewnętrzne konflikty, które grożą rozłamem. Jak zatem na sytuację w Polsce 2050 patrzy Paweł Śliz/

W partii Szymona Hołowni wrze. Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska ogłosiła odejście z partii Polska 2050, nazywając sytuację wewnątrz ugrupowania "wojną". Bezpośrednim powodem jest kontrowersyjna uchwała, którą określiła mianem "kagańcowej" (WIĘCEJ: Polityczne trzęsienie ziemi. Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska odchodzi z Polski 2050. Mówi o wojnie w partii). Napięta sytuacja w ugrupowaniu trwa już zresztą jakiś czas, a negatywne emocje wybuchły przy okazji wyborów na następczynię Szymona Hołownia na stanowisku szefa (gdzie ostatecznie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała z Pauliną Henning-Kloską).

- Wewnętrzne konflikty w każdej partii powinny być rozwiązywane wewnątrz, a nie transportowane na zewnątrz. Ja taką retorykę będę stosował, i będę namawiać swoich kolegów i koleżanki, żebyśmy wewnętrznie ze sobą rozmawiali - przekonywał w "Porannym ringu" Paweł Śliz. Po chwili prowadzący rozmowę Jan Wróbel zapytał zatem, czy Szymon Hołownia znajduje się w grupie "zadowolonej, czy niezadowolonej z nowej przewodniczącej?". W odpowiedzi usłyszeliśmy:

- Szymonowi Hołowni dalej w sercu jest to, żeby to dziecko, które zbudował, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni, przetrwała na polskiej scenie politycznej, i to jest cel, który dalej przed byłym przewodniczącym, i dalej ikoną naszej partii, przyświeca.

Kontrowersyjna ustawa, którą wspomniana wyżej posłanka nazwała mało chwalebnym mianem "kagańcowej", w opinii Śliza jest "Instrukcją spokoju". - Dla tych ludzi, którzy włożyli w ten projekt całe swoje serce, dla naszych członkiń i członków, którzy od dołu mówią, żebyśmy się nie kłócili, "siądźcie i porozmawiajcie". To jest także dla naszych wyborców, którzy oddali na nas głos, i oni nie chcą słyszeć o tym, kto się z kim kłóci, i o tym, kto gdzie powinien być - przekonywał. 

Zobaczcie całą rozmowę!

