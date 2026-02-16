Wielkie konflikty w Polsce 2050. Śliz zdradził, po której stronie stoi Hołownia

W partii założonej przez Szymona Hołownię panuje szalenie niezdrowa atmosfera.

Coraz częściej spekuluje się o rozpadzie ugrupowania.

W "Porannym ringu" przewodniczący klubu zabrał głos w tej sprawie.

Zobaczcie, co Paweł Sliz mówił w rozmowie z Janem Wróblem.

W partii Szymona Hołowni wrze. Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska ogłosiła odejście z partii Polska 2050, nazywając sytuację wewnątrz ugrupowania "wojną". Bezpośrednim powodem jest kontrowersyjna uchwała, którą określiła mianem "kagańcowej" (WIĘCEJ: Polityczne trzęsienie ziemi. Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska odchodzi z Polski 2050. Mówi o wojnie w partii). Napięta sytuacja w ugrupowaniu trwa już zresztą jakiś czas, a negatywne emocje wybuchły przy okazji wyborów na następczynię Szymona Hołownia na stanowisku szefa (gdzie ostatecznie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała z Pauliną Henning-Kloską).

Zobacz: Donald Tusk miał dwa śluby z ukochaną małżonką. Dzieliło je 27 lat i zdrada

- Wewnętrzne konflikty w każdej partii powinny być rozwiązywane wewnątrz, a nie transportowane na zewnątrz. Ja taką retorykę będę stosował, i będę namawiać swoich kolegów i koleżanki, żebyśmy wewnętrznie ze sobą rozmawiali - przekonywał w "Porannym ringu" Paweł Śliz. Po chwili prowadzący rozmowę Jan Wróbel zapytał zatem, czy Szymon Hołownia znajduje się w grupie "zadowolonej, czy niezadowolonej z nowej przewodniczącej?". W odpowiedzi usłyszeliśmy:

- Szymonowi Hołowni dalej w sercu jest to, żeby to dziecko, które zbudował, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni, przetrwała na polskiej scenie politycznej, i to jest cel, który dalej przed byłym przewodniczącym, i dalej ikoną naszej partii, przyświeca.

Kontrowersyjna ustawa, którą wspomniana wyżej posłanka nazwała mało chwalebnym mianem "kagańcowej", w opinii Śliza jest "Instrukcją spokoju". - Dla tych ludzi, którzy włożyli w ten projekt całe swoje serce, dla naszych członkiń i członków, którzy od dołu mówią, żebyśmy się nie kłócili, "siądźcie i porozmawiajcie". To jest także dla naszych wyborców, którzy oddali na nas głos, i oni nie chcą słyszeć o tym, kto się z kim kłóci, i o tym, kto gdzie powinien być - przekonywał.

Przeczytaj: Burza po słowach posła Śliza. „"K*** to przez tego p*** Zimocha"

Zobaczcie całą rozmowę!