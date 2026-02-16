Adrian Zandberg o programie SAFE. "Dziwne teorie spiskowe"

2026-02-16 10:01

Adrian Zandberg skomentował kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Polski. Wypowiedzi dotyczyły m.in. pomysłu na rozwój broni jądrowej, roli USA w Europie oraz programu SAFE.

  • Adrian Zandberg krytykuje pomysł rozważania rozwoju broni jądrowej przez Polskę, uznając publiczne ogłaszanie takich planów za nierozsądne.
  • Polityk zgadza się z wątpliwościami co do jednoznacznej pomocy USA dla Europy, wskazując na długotrwały trend odwracania się Stanów Zjednoczonych w stronę Pacyfiku.
  • Zandberg krytykuje brak przejrzystości rządu w komunikacji na temat programu SAFE, co jego zdaniem doprowadziło do powstania "dziwnych teorii spiskowych".

Adrian Zandberg z partii Razem wyraził swoje oburzenie na temat publicznego ogłaszania planów dotyczących potencjalnego rozwoju broni jądrowej przez Polskę. Odniósł się do słów prezydenta Karola Nawrockiego, który sugerował rozważenie takiej opcji.

- Wydaje mi się mocno nierozsądne ogłaszanie takich planów w mediach – stwierdził w rozmowie z RMF FM, podkreślając, że tego typu deklaracje powinny być przedmiotem dyskrecji. - Prawdopodobnie ostatnią rzeczą, którą należy w takiej sytuacji robić, to ogłaszać tego typu plany poprzez media - dodał, wskazując na potencjalne negatywne konsekwencje takiego postępowania.

Rola USA w bezpieczeństwie Europy

Podczas rozmowy poruszono również temat słów byłej fińskiej premier Sanny Marin, która wyraziła wątpliwości co do jednoznacznej pomocy ze strony USA dla Europy. Zandberg zgodził się z tą oceną, zauważając długotrwały trend.

- Stany Zjednoczone od dawna odwracają się coraz bardziej w stronę Pacyfiku – powiedział poseł. - Mówiąc szczerze, to nie jest kwestia tylko Trumpa, bo to akurat mówili dosyć jasno kolejni prezydenci USA, począwszy od Baracka Obamy – dodał, wskazując na systemową zmianę w amerykańskiej polityce zagranicznej.

Program SAFE 

Współprzewodniczący partii Razem odniósł się także do kontrowersji wokół programu SAFE, który spotkał się z krytyką ze strony PiS i Konfederacji. Zandberg ocenił program jako "najtańszy sposób pozyskania środków na szybkie inwestycje obronne". Jednakże, skrytykował rząd za brak przejrzystości w komunikacji na temat programu.

Europoseł PiS grzmi pod adresem SAFE. Mówi wprost o polskiej niepodległości

- Rząd nie zrobił dobrze temu programowi, debacie publicznej, taką obsesją tajności wokół niego, bo to spowodowało, że jakieś niestworzone bzdury część prawicy zaczęła wygadywać na ten temat – powiedział. Dodał, że choć rozumie potrzebę tajności w niektórych kwestiach bezpieczeństwa, to "dobrze by było powiedzieć, co będzie, a co nie będzie jawne".

- Tutaj w jasny i klarowny sposób to się nie wydarzyło i myślę, że ta porażka komunikacyjna rządu niestety spowodowała to, że jakieś takie dziwne teorie spiskowe zaczęły powstawać – podkreślił poseł.

Krytyka PiS

Adrian Zandberg skrytykował również polityków PiS, którzy kwestionują opłacalność programu SAFE.

- Jeżeli ktoś twierdzi, że możemy w tym momencie rynkowo pozyskać tańszy kredyt, to ja mam taką propozycję, niech pokaże jak i wtedy zróbmy to, bo moim zdaniem na to należy patrzeć w ten sposób. Tylko że takiej propozycji nie ma, a słyszymy ją ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości – zauważył.

