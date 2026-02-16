Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ujawniła, jaka atmosfera panuje w Polsce 2050. Nie jest dobrze?

W partii Polska 2050 panują wewnętrzne napięcia. Nowo wybrana przewodnicząca, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, krytykuje część członków za brak akceptacji wyników wyborów i destabilizowanie partii.

Kontrowersje budzi tzw. "uchwała pokojowa". Paulina Hennig-Kloska, inna ważna postać w partii, określa ją mianem "uchwały kagańcowej" i kwestionuje jej moc prawną, czemu Pełczyńska-Nałęcz stanowczo zaprzecza.

Pełczyńska-Nałęcz deklaruje gotowość do dialogu i współpracy z każdym członkiem partii. Podkreśla jednak, że nie zaakceptuje działań mających na celu niszczenie ugrupowania z powodu braku akceptacji demokratycznych wyborów.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie kryła swojego niezadowolenia z postawy niektórych polityków Polski 2050.

- Nie akceptuję jednego: niszczenia Polski 2050 dlatego, że ktoś nie jest w stanie przyjąć demokratycznego wyboru ludzi - oświadczyła w rozmowie z Wirtualną Polską. Te słowa jasno wskazują na wewnętrzne podziały i trudności w zaakceptowaniu nowej struktury władzy w partii.

W centrum uwagi znalazła się tzw. "uchwała pokojowa", która, jak zauważyli prowadzący wywiad, przeszła z niewielką przewagą głosów. Paulina Hennig-Kloska, inna prominentna postać w partii, określiła ją mianem "uchwały kagańcowej" i zakwestionowała jej moc prawną. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stanowczo odrzuciła te zarzuty, wskazując na fakt, że Hennig-Kloska brała udział w posiedzeniu Rady Krajowej i głosowaniu.

- Paulina Hennig-Kloska wzięła udział w Radzie Krajowej, wzięła udział w głosowaniu, uznając tym samym, że to jest uchwała. Tylko przegrała i nie szanuje wyniku tego głosowania - skomentowała przewodnicząca.

Dodała również, że celem uchwały jest stworzenie warunków do konstruktywnej rozmowy, a nie eskalowanie konfliktów w mediach. "Uchwała ma stworzyć warunki do rozmowy dla osób, które chcą rozmawiać, a nie dla osób, które chodzą po mediach i uderzają we własną formację, eskalują i wygłaszają emocjonalne, bardzo radykalne stwierdzenia" – wyjaśniła.

Oczekiwania wobec członków partii

Mimo ostrych słów, Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała gotowość do rozmów i poszukiwania rozwiązań, które zadowolą również tych, którzy czują się przegrani. "Ja cały czas deklaruję gotowość rozmowy i gotowość takich rozwiązań, które będą satysfakcjonujące także dla tych, którzy czują, że ich kandydatka przegrała. Chcę stworzyć dla nich bezpieczne warunki, chcę rozmawiać o rozwiązaniach, które dadzą im poczucie, że ich głos jest ważny i słyszany, a ich pozycja zabezpieczona" – podkreśliła. Warunkiem jest jednak uszanowanie demokratycznych decyzji w partii.

Przewodnicząca wskazała, że głównym źródłem kryzysu jest nieuznawanie wyników wyborów przez część członków partii. Zauważyła, że problemy pojawiły się dopiero po wyborach, mimo wcześniejszej akceptacji regulaminu klubu.

- W klubie przez dwa lata było okej – nikt nigdy nie słyszał, że coś jest nie tak z regulaminem klubu i samym klubem. Po wyborach okazało się, że w opinii niektórych jest inaczej - powiedziała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała otwartość na współpracę z każdym, kto jest gotów działać na rzecz partii.

- Moje stanowisko jest jasne: tworzę maksymalnie pokojowe i przyjazne warunki do rozmowy. Jeżeli ludzie chcą wypełnić zobowiązania, współpracować, to zapraszam do rozmowy. Jeśli nie są gotowi, chcą niszczyć formację i w nią uderzać, to spory personalne muszą być już poza tą formacją - zaznaczyła.

Pytana o dalszą współpracę z Pauliną Hennig-Kloską, Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła swoje zobowiązanie wobec partii.

- Powiedziałam, że będę z każdym współpracować i dla każdego widzę miejsce w Polsce 2050. Dla mnie nie ma znaczenia, jak bardzo emocjonalne i radykalne słowa ludzie wygłaszają. Ja takich słów nie wygłaszam, nie obwiniam nikogo w mediach. Jestem gotowa do współpracy absolutnie z każdym - zakończyła, ponownie zaznaczając, że nie zaakceptuje działań mających na celu niszczenie partii z powodu braku akceptacji demokratycznych wyborów.

