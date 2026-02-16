Małgorzata Manowska krytykuje reformy KRS i polskiej polityki. Nie ma wątpliwości

Małgorzata Manowska nie będzie ubiegać się o reelekcję na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego, argumentując to potrzebą "świeżej krwi" w SN.

Sąd Najwyższy negatywnie opiniuje reformę Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), uznając ją za niezgodną z konstytucją ze względu na dyskryminację sędziów powołanych po 2018 roku. Manowska sprzeciwia się także "prawyborom" do KRS organizowanym przez Sejm.

Manowska krytykuje polityków wszystkich opcji za stan polskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym Zbigniewa Ziobrę za niewykorzystaną szansę na rzeczywiste reformy.

Według Małgorzaty Manowskiej, przepisy mające zreformować Krajową Radę Sądownictwa są niezgodne z konstytucją. Jak powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą", dyskryminują one sędziów powołanych lub awansowanych po 2018 roku, co czyni cały projekt "nie do przyjęcia". Z tego powodu Sąd Najwyższy wydał negatywną opinię na temat proponowanych zmian.

Zapytana o hipotetyczną sytuację, w której prezydent nie podpisuje reformy KRS, a w maju członkowie Rady zostają wybrani przez Sejm po wcześniejszych "prawyborach" wśród sędziów, wyraziła stanowczy sprzeciw. Stwierdziła, że taki pomysł jest "niezgodny z prawem, bez podstawy w obowiązujących przepisach i ograniczający prawa wyborcze". Podkreśliła, że nie wyobraża sobie przedstawiania Sejmowi jedynie wybranej grupy sędziów. Wskazała również, że Sąd Najwyższy ma kandydata do KRS, sędziego Marcina Łochowskiego, którego listy poparcia będą dostępne w jej sekretariacie. Małgorzata Manowska zaznaczyła w wywiadzie, że choć obecne rozwiązanie z progiem 25 sędziów poparcia jest niewystarczające, a wybory do KRS powinny być powszechne, to jednak "nie oznacza to, że można ignorować obowiązujące prawo, tak jak chcą tego inicjatorzy tzw. prawyborów".

Wybór I prezesa SN a kworum

W lutym zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego może wybrać kandydatów, spośród których prezydent powoła I prezesa SN. Manowska przewiduje, że "starzy sędziowie nie przyjdą na to posiedzenie", jednak ich nieobecność nie sparaliżuje wyboru. Wynika to z faktu, że kworum potrzebne do skutecznego wyboru zmniejsza się przy każdej kolejnej próbie.

- W SN jest ponad 50 proc. sędziów powołanych po 2017 r. Wystarczy to do wyboru kandydatów i przedstawienia ich prezydentowi – stwierdziła, potwierdzając jednocześnie swoją decyzję o rezygnacji z ubiegania się o kolejną kadencję.

Krytyka reformy sprawiedliwości

Małgorzata Manowska wyraziła również swoje rozczarowanie działaniami polityków, obarczając ich odpowiedzialnością za stan polskiego wymiaru sprawiedliwości.

- Mam żal do polityków wszystkich opcji za to, co zrobili z Polską, a w szczególności z polskim wymiarem sprawiedliwości" – powiedziała. Odniosła się także do Zbigniewa Ziobry, stwierdzając, że "nie jest tutaj wyjątkiem - stwierdziła.

Dodała, że Zbigniew Ziobro "miał dużą szansę na rzeczywiste zreformowanie wymiaru sprawiedliwości, jak chociażby spłaszczenie struktury sądownictwa, ograniczenie decydowania przez KRS o awansach sędziowskich, czy stworzenie zespołów orzeczniczych sędziów".

Sonda Jak oceniasz polskie sądy? Dobrze Średnio Źle Nie wiem