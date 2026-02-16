"Niedyskretnie o politykach". PiS coraz bliżej rozpadu

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-02-16 22:04

W programie „Niedyskretnie o politykach” na kanale YouTube Super Express dziennikarki Joanna Miziołek i Eliza Olczyk komentowały najnowsze wydarzenia w polskiej polityce. W PiS jeszcze nigdy nie było tak blisko wojny, w rządzie również napięta atmosfera. Więcej ciekawostek zobaczycie w programie.

  • PiS jest na skraju rozpadu, a wewnętrzne kłótnie i "dziecinne" zachowania członków partii stawiają Prezesa Kaczyńskiego w trudnej sytuacji.
  • Jarosław Kaczyński, ogłaszając wiosenne ogłoszenie nazwiska premiera, sam rozpętał obecną "awanturę" i będzie musiał gasić pożary w partii.
  • Konflikty występują także w obecnym rządzie, gdzie Radosław Sikorski ma "dużą kosę" z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
  •  Prowadzące program zauważyły też że wywiad Marty Nawrockiej został poddany krytyce, choć często niezasłużonej, Tusk oskarżył Nawrockiego o atak na rodzinę.

PiS coraz bliżej rozpadu

W poniedziałek 15 lutego 2026 roku kolejny odcinek programu/podcastu "Niedyskretnie o politykach".

Tym razem prowadzące Eliza Olczyk i Joanny Miziołek omówiły sytuację w Prawie i Sprawiedliwości. "To dorośli ludzie, a robią takie głupoty, zajmują się głupotami, które nikogo nie obchodzą" - stwierdziła Joanna Miziołek.  - "Obchodzą - przeciwników PiS, którzy zacierają ręce i kupują popcorn".

W PiS walczą między sobą, a mówią, żeby się nie kłócić. Napuszczają jedni na drugich - "to jest takie dziecinne". Prezes Kaczyński jest bardzo zły i będzie musiał zareagować, bo partia się rozpadnie. A sam jest winny, bo ogłosił, że na wiosnę poznamy nazwisko premiera. To podobno mu podpowiedział Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, a Kaczyński to zaakceptował. - "On tę awanturę rozpętał, a teraz będzie gasił pożary" - podsumowała Miziołek.

Efekt jest taki, że wszyscy się kłócą: "To trudna sytuacja, Kaczyński zamiast pohukiwać, powinien kazać im się zamknąć. 

Prowadzące program stwierdziły, że PiS nie umie się odnaleźć w opozycji, we własnej formacji obgadują kolegów i dzwonią do dziennikarzy. - Kiedyś byli jak jedna pięść.

Kłótnie w rządzie

Nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości mamy konflikty. Również w rządzie nie dzieje się najlepiej. Radosław Sikorski zazdrości Kosiniakowi-Kamyszowi spotkań z administracją USA i dobrych relacji. - "Jest duża kosa między panami" - twierdzi Miziołek. Sikorski sam sobie zapracował na złe relacje z USA.  A podobno PiS i Amerykanie chcą, aby Kosiak-Kamysz był premierem. Stąd ataki na ministra we własnym rządzie, a który załatwia nam mas dobrych spraw. 

Czy PiS przetrwa do 2027 r. jako jedna partia?

