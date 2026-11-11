Prezydent idzie na czele marszu, który przed godziną 15 wyruszył z centrum Warszawy w kierunku Stadionu Narodowego. Niesie biało-czerwoną flagę.

Towarzyszy mu jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie, m.in. szef KPRP Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, szef BBN Bartosz Grodecki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Karol Nawrocki: potrzebujemy silnego państwa, aby czuć się bezpiecznie

Wcześniej, w południe prezydent wziął udział w oficjalnych obchodach na placu Piłsudskiego. Obchody objęły m.in. uroczystą zmianę wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego i wciągnięcie na maszt flagi państwowej, salut armatni i apel pamięci, a także wręczenie przez prezydenta awansów generalskich oficerom Wojska Polskiego.

Następnie głos zabrał prezydent Nawrocki; jeszcze przed rozpoczęciem wystąpienia oraz w jego trakcie, zgromadzeni skandowali „Karol Nawrocki” czy też „Karol, Karol”.

Potrzebujemy silnego i sprawnego państwa, aby czuć się bezpiecznie i móc żyć w dobrobycie, wolności i suwerenności, a nie po to, aby naszą wolność ograniczano - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Niepodległości. - Musimy pamiętać o błędach, które doprowadziły do upadku Rzeczpospolita - wskazał.

W dalszej części przemówienia prezydent nawiązał do konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Mówił, że „ustrój państwa polskiego i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej są nietykalne”.

– Organy konstytucyjne państwa polskiego powinny znajdować się poza politycznym sporem – oświadczył. Powiedział też, że „w ostatnich tygodniach zupełnie pogrzebano prestiż Trybunału Konstytucyjnego”, który jak zaznaczył zwracając się m.in. do obecnych wicepremierów „musimy wspólnym wysiłkiem”, odpowiedzialnością za przyszłość Polski odbudować, bo - jak dodał - „wolny naród zasługuje na wolny Trybunał Konstytucyjny, wolny od kordonów policji, ale wolny także od polityków”. Te słowa prezydenta spotkały się z aplauzem.