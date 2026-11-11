Krzysztof Bosak rozpoczął Marsz Niepodległości. Mocne słowa: "Chodźcie z nami, tutaj znajdziecie wartości"

Tegoroczny Marsz Niepodległości przejdzie przez Warszawę pod hasłem: „Polak w Polsce, gospodarzem”. Zanim pochód ruszył głos zabrał wicemarszałek Sejmu i poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Już na początku przemówienia polityk zwrócił się do tych, którzy biorą udział w wydarzeniu organizowanym kolejny raz:

Gratulacje dla wszystkich, którzy już po raz 17. uczestniczą w Marszu Niepodległości, który mam zaszczyt otwierać. Naród polski jest inicjatorem tego marszu. To naród jest wyrazicielem dążenia do niepodległości. To dzięki Polakom jesteśmy gospodarzami największej patriotycznej manifestacji w Europie. (...) Naród co roku pokazuje, że jest jak lawa, że ma w sobie wewnętrzną energię. Można ją przytłumić propagandą, ale nie da się jej stłumić ani wygasić. Dziękuję, że kolejny raz jesteście! Brawo dla was! –mówił.

Polityk podkreślił, że ci, którzy biorą udział w Marszu Niepodległości są patriotami stojącymi na straży niepodległości, wiary i tradycji. Nagle Bosak nawiązał do ostatnich tragicznych wydarzeń w Polsce, wystarczy wspomnieć strzelaninę w Krakowie, ale też wcześniejsze dramaty związane z atakami nożowników: - Ta wspólnota jest potrzebna Polsce i każdemu Polakowi. Widzimy, że coraz więcej osób jest pozbawionych poczucia sensu, zanurzonych w nihilizmie i toksycznych ideologiach. Chcę zwrócić się do tych, którzy przeżywają kryzys wartości: chodźcie z nami, tutaj znajdziecie wartości. Niezależnie od tego, czy ktoś was kocha, czy ktoś odnosi się do was z szacunkiem. Bądźcie z nami, z patriotami, z narodowcami. Nie warto zaprzedać duszy. Nie bądźmy obojętni - powiedział.

Krzysztof Bosak wspomniał też o obecnej władzy. Jak powiedział: - Nie będziemy również obojętni na to, co czeka nas w przyszłym roku. To ostatni rok tego rządu, który prowadzi Polskę w złą stronę.