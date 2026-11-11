Jakie życzenia złożył Wołodymyr Zełenski Polsce?
Prezydent Ukrainy nie zapomniał o Polsce w dniu naszego Narodowego Święta Niepodległości. W mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym złożył życzenia i podziękowania.
Wiadomość została skierowana bezpośrednio do najważniejszych osób w państwie oraz do wszystkich obywateli. Adresatami byli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz „wszystkie Polki i Polacy”.
W opublikowanym w serwisie X wpisie prezydent Ukrainy podkreślił historyczne znaczenie wierności własnym zasadom.
Dzisiejszy dzień przypomina, że los zawsze prowadzi ku sprawiedliwości, gdy Naród pozostaje wierny sobie, swoim zasadom oraz zachowuje godność narodową. Cieszymy się, że Polska jest europejska, silna i wolna.
– napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.