Życzenia od Zełenskiego. "Ukraina cieszy się, że Polska jest europejska, silna i wolna"

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-11-11 16:54

Prezydent Ukrainy podziękował za wsparcie w czasie wojny. Podkreślił też, jak ważne są relacje między Polską a Ukrainą, nazywając nasz kraj „europejskim, silnym i wolnym”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawia przy mównicy. O życzeniach dla Polski przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paparazzza/ Shutterstock

Jakie życzenia złożył Wołodymyr Zełenski Polsce?

Prezydent Ukrainy nie zapomniał o Polsce w dniu naszego Narodowego Święta Niepodległości. W mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym złożył życzenia i podziękowania.

Wiadomość została skierowana bezpośrednio do najważniejszych osób w państwie oraz do wszystkich obywateli. Adresatami byli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz „wszystkie Polki i Polacy”.

W opublikowanym w serwisie X wpisie prezydent Ukrainy podkreślił historyczne znaczenie wierności własnym zasadom.

Dzisiejszy dzień przypomina, że los zawsze prowadzi ku sprawiedliwości, gdy Naród pozostaje wierny sobie, swoim zasadom oraz zachowuje godność narodową. Cieszymy się, że Polska jest europejska, silna i wolna.

– napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

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