Najnowszy sondaż partyjny zaskakuje! Szok, kto idzie w nim łeb w łeb

Najnowszy sondaż Opinia24 wskazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się najgorszą katastrofą (31,4 proc.), wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość (24,2 proc.).

Podium zamyka Konfederację z zakończenia 12,6 proc., a na czwartym miejscu uplasowały się Lewica i Konfederacja Korony Polskiej (po 7,5 proc.).

Badanie prowadzone w dniach 8-10 czerwca na próbach 1000 dorosłych Polaków; 73 proc. ankietowanych zadeklarowało udział w głosowaniu.

Nowy sondaż, jak na dłoni pokazuje, na kogo stawiają obecnie Polacy. Z badania przeprowadzonego przez Opinia24 wynika, że największym poparciem wyborców teraz cieszy się Koalicja Obywatelska. Gdyby wybory do Sejmu miały odbywały się w najbliższą niedzielę, na ugrupowanie pod wodzą Donalda Tuska teraz głosowałoby 31,4 proc. Polaków. Drugie miejsce, jak można się spodziewać, zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chęć głosowania wyraziło 24,2 proc. wyborców.

Podium w sondażu zamyka Konfederacja z wynikiem 12,6 proc. głosów. Zaskoczeniem może być jednak miejsce tuż poza podium, bo na pozycji czwartej uplasowały się dwie partie: Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica, obie z wynikiem 7,5 proc. głosów.

Dalsze miejsca zajęły: Partia Razem z wynikiem 3,2 proc. głosów. Polskie Stronnictwo Ludowe, które może liczyć na 2,7 proc. poparcia oraz Polska 2050 z wynikiem 1,8 proc. Odpowiedź inna partia wskazało 1,4 proc. badanych, a 5 proc. nie ma zdania.

Ilu Polaków deklaruje wzięcie udziału w wyborach do Sejmu?

Sprawdzona została też frekwencja. Z badań wynika, że udział w głosowaniu zadeklarowało 73 proc. osób, w tym 50 proc. badanych wskazało zdecydowany udział, a 23 proc. "raczej" wzięłaby udział w głosowaniu.

Natomiast 21 proc. Polaków deklaruje, że nie planuje udziału w wyborach, w tym 12 proc. respondentów "zdecydowanie" nie wzięłoby udziału w głosowaniu, a 9 proc. "raczej nie". Sondaż Opinia24 przeprowadzony został w dniach 8-10 czerwca na próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.