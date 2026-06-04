Sondaż partyjny jak zimny prysznic. KO prowadzi, ale rządzący mają powód do niepokoju

Koalicja Obywatelska prowadzi z wynikiem 29,3 proc.

Prawo i Sprawiedliwość ma 23,7 proc.

Do Sejmu weszłyby: KO, PiS, Konfederacja, Lewica i Konfederacja Korony Polskiej

Poza Sejmem znalazłyby się PSL, Razem i Polska 2050

Udział w wyborach deklaruje 64,7 proc. badanych

Nowy sondaż partyjny. KO przed PiS

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, pierwsze miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska. Z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News wynika, że na ugrupowanie Donalda Tuska chce głosować 29,3 proc. badanych. Wynik daje KO pozycję lidera, choć nie jest to rezultat, który pozwalałby mówić o politycznym spokoju.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Partię Jarosława Kaczyńskiego wskazało 23,7 proc. respondentów. Różnica między KO a PiS wynosi więc 5,6 punktu procentowego. W praktyce oznacza to wyraźną przewagę obozu rządzącego nad największą partią opozycyjną, ale sondaż pokazuje również problem obecnej koalicji. Dwóch jej ważnych uczestników znalazło się poza Sejmem.

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Konfederacja trzecia. Braun blisko Lewicy

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 13,4 proc. To rezultat, który potwierdza, że ugrupowanie Sławomira Mentzena pozostaje jedną z najważniejszych sił po prawej stronie sceny politycznej.

Za Konfederacją uplasowała się Lewica. Na tę formację chce głosować 8,1 proc. ankietowanych. Tuż za nią znalazła się Konfederacja Korony Polskiej, która w badaniu uzyskała 8 proc. poparcia. Różnica między tymi ugrupowaniami jest więc symboliczna.

Taki układ oznaczałby, że w Sejmie znalazłoby się pięć formacji: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Lewica oraz Konfederacja Korony Polskiej.

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Najmocniej w oczy rzuca się sytuacja ugrupowań, które dziś współtworzą większość rządzącą. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało w sondażu 4,2 proc. poparcia, a więc znalazło się poniżej progu wyborczego. Jeszcze słabszy wynik zanotowała Polska 2050. Formację Szymona Hołowni wskazało tylko 1,5 proc. badanych.

Poza Sejmem znalazłaby się także Partia Razem z wynikiem 2,9 proc.. W praktyce byłby to scenariusz bardzo trudny dla obecnej koalicji. KO wygrywa, ale część jej potencjalnych partnerów nie przekracza progu. Samo pierwsze miejsce nie rozwiązuje więc najważniejszego politycznego problemu: z kim po wyborach można byłoby stworzyć stabilną większość.

Frekwencja? Najsłabiej wśród najmłodszych

Z badania wynika, że udział w wyborach zadeklarowało 64,7 proc. ankietowanych. Chętniej do urn poszłyby kobiety niż mężczyźni. Wśród kobiet taką deklarację złożyło 66,2 proc., a wśród mężczyzn 63,1 proc.

Najniższą mobilizację widać w najmłodszej grupie wyborców. Wśród osób w wieku 18–29 lat udział w głosowaniu zadeklarowało 47,3 proc. badanych. Najwyższa deklarowana frekwencja pojawiła się natomiast w grupie 70 plus, gdzie do wyborów poszłoby 73,4 proc. ankietowanych.

Nie bez znaczenia jest również liczba niezdecydowanych. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 8,9 proc. badanych. Przy tak rozdrobnionej scenie politycznej właśnie ta grupa może mieć duże znaczenie w kolejnych pomiarach.

Sondaż IBRiS dla Polsat News przeprowadzono w dniach 29 maja–2 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Badanie wykonano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, czyli CATI.

Poniżej galeria zdjęć: Pilne posiedzenie PiS na Nowogrodzkiej

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Biedrzycka Expressem | 2026 06 02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.