Lider PiS zapowiedział stworzenie szerokiego prawicowego frontu i jednej listy wyborczej, która miałaby zjednoczyć trzy konfederacje.

Posłanka Nowej Lewicy wyraziła oburzenie planami Kaczyńskiego, ostrzegając przed "legalizowaniem" skrajnych poglądów poprzez włączenie na listy polityków takich jak Grzegorz Braun i oskarżając PiS o stawanie się ugrupowaniem nacjonalistycznym.

Anna Maria Żukowska potwierdziła, że nie dojdzie do ponownego zjednoczenia Nowej Lewicy z Partią Razem, a Nowa Lewica przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach.

Jarosław Kaczyński marzy o wielkim powrocie prawicy do władzy i zapowiada budowę szerokiego frontu przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Plan zakłada stworzenie jednej listy, na której znalazłoby się miejsce dla trzech konfederacji. Anna Maria Żukowska, która była gościem programu „Graffiti”, nie kryje oburzenia tymi zapowiedziami. Jej zdaniem prezes PiS ryzykuje bardzo wiele.

- Jest jakaś pewna granica rozsądku i kompromisu, którą myślę, że nawet Jarosław Kaczyński powinien się zastanowić, czy zdecyduje się ją przekroczyć - oceniła posłanka Nowej Lewicy.

Niebezpieczny flirt z nacjonalistami

Żukowska uważa, że wciągnięcie na listy ludzi Grzegorza Brauna czy Samueli Torkowskiej z Konfederacji Korony Polskiej to próba „legalizowania” skrajnych poglądów w polskim parlamencie. Przypomniała, że wspomniani politycy mają postawione zarzuty. Według niej PiS, idąc pod rękę z takimi środowiskami, staje się ugrupowaniem nacjonalistycznym i antyunijnym.

- Jeżeli oni chcą rzeczywiście mainstreamować, legalizować tak naprawdę jako pełnoprawnego uczestnika życia politycznego osoby o takich poglądach, to będzie to odpowiedzialność między innymi prezesa Kaczyńskiego - powiedziała posłanka.

Co ciekawe, jeszcze na początku tego roku Jarosław Kaczyński zarzekał się, że współpraca z partią Brauna nie wchodzi w grę. Mówił o „szlabanie” i obawie przed odcięciem Polski od zachodnich sojuszników. Co się zmieniło? Zdaniem Żukowskiej prezes PiS po prostu „spojrzał na sondaże”, choć jak dodała: „w polityce sondaże to też nie wszystko”.

Rozłam na lewicy stał się faktem

Podczas gdy prawica próbuje zwierać szyki, po lewej stronie sceny politycznej nastroje są minorowe. Anna Maria Żukowska rozwiała nadzieje tych, którzy liczyli na ponowne zjednoczenie Nowej Lewicy z Partią Razem. Choć matematyka wyborcza podpowiada, że wspólny start przyniósłby więcej mandatów, rzeczywistość jest brutalna.

- Myślę, że to się niestety nie wydarzy, bo tutaj już chyba ze strony Partii Razem te drzwi są zamknięte - przyznała ze smutkiem szefowa klubu Nowej Lewicy.

Formacja Żukowskiej nie zamierza jednak czekać na ruch dawnych partnerów. Nowa Lewica już miesiąc temu przyjęła harmonogram przygotowań do samodzielnego startu. Wyznaczono daty powołania szefa sztabu oraz zatwierdzania list wyborczych.

Mimo rozłamu Żukowska trzyma kciuki za Partię Razem, która w ostatnim sondażu dla „Rzeczpospolitej” zanotowała 4,1 proc. poparcia (Nowa Lewica mogła liczyć na 7,6 proc.). Posłanka liczy na to, że ugrupowanie Adriana Zandberga „nadgoni” i ostatecznie wprowadzi swoich posłów do Sejmu, co jej zdaniem byłoby dobre dla kraju.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Anna Maria Żukowska:

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