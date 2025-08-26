Jarosław Kaczyński zaskakuje, sugerując sojusz Tuska z Konfederacją

Prezes PiS twierdzi, że przedstawiciele Konfederacji, tacy jak Mentzen i Bosak, otwarcie mówią o możliwej współpracy z Tuskiem

Przemawiając w Gdańsku mówił wprost o "zdradzie narodowej"

Kaczyński o poglądach Brauna. „Odcinają nas od Zachodu”

Prezes PiS podkreślił, że retoryka Grzegorza Brauna wyklucza możliwość sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. - Z tą jego [Brauna] retoryką nie moglibyśmy być w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a to dla naszego bezpieczeństwa jest fundamentalne – zaznaczył Kaczyński.

Współpraca z PO to plan wojen z Polską?

Kaczyński wyraził zdziwienie, jak ktokolwiek zdający sobie sprawę z zagrożeń, mógłby chcieć współrządzić z Platformą Obywatelską. - Jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę z tych niebezpieczeństw (...) to jak może chcieć współrządzić z Platformą Obywatelską? – pytał prezes PiS. Dodał, że Platforma Obywatelska, wraz ze swoimi przystawkami, będzie silniejsza od Konfederacji i to ona będzie dyktowała warunki.

Kaczyński stwierdził, że PO ma poparcie z zewnątrz i większości mediów, co daje jej przewagę. - W związku z tym, do czego to może prowadzić? Że oni będą się musieli (...) wpisać w ten plan wojen z Polską, ten plan, który w ostatecznym rozrachunku, gdyby został zrealizowany doprowadziłby do naszego całkowitego podporządkowania – przekonywał.

Deklaracja Polska i poparcie dla Mentzena

Prezes PiS przypomniał o „deklaracji polskiej” Sławomira Mentzena. Zaznaczył, że Karol Nawrocki poparł niektóre, jego zdaniem, dyskusyjne punkty. - Nasz kandydat na prezydenta podpisał panu Mentzenowi te jego niekiedy – powiedzmy sobie – dość dyskusyjne punkty. Podpisał i dzisiaj się z tego wywiązuje – mówił Kaczyński. Podkreślił przy tym, że prezydent dotrzymuje słowa, nawet jeśli niekoniecznie musi mu się to podobać.

- Podpisał, że żadnej podwyżki podatków nie podpisze i dzisiaj wszyscy usłyszeliśmy, że nie podpisał odpowiedniej ustawy. Dotrzymuje słowa. Czyli jest naprawdę demokratą. Bo jeśli ktoś nie dotrzymuje słowa, tylko opowiada, a później nie robi, to na czym właściwie polega demokracja? Demokracja czy manipulacja? Demokracja czy oszustwo? – pytał prowokująco.

Kaczyński: Koalicja Konfederacji z PO to zdrada narodu

Prezes PiS ostrzegł Konfederację przed ewentualną koalicją z Platformą Obywatelską. - Tutaj mamy do czynienia z daleko idącym rozdwojeniem. Oni może chcą w ten sposób podbijać swoją pozycję wobec nas. To chcę jasno im powiedzieć z tego miejsca: nie podbiją. Nie podbiją z całą pewnością. A jeżeli pójdą do Platformy i będą tworzyć z nią koalicję, to znajdą się po stronie antypolskiej, antypatriotycznej, po stronie czegoś, co można spokojnie nazwać zdradą narodu – stwierdził szalenie jednoznacznie Kaczyński.

