Burza po wecie prezydenta! Żukowska ostro do Giertycha! "Zamilcz kretynie"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, motywując to tym, że świadczenie 800 plus powinno być wypłacane tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce – argumentował.

Giertych alarmuje, Żukowska odpowiada

Na decyzję prezydenta zareagował poseł Roman Giertych. - Milion obywateli walczącej Ukrainy musi do 1 października opuścić Polskę, bo Rosja zainstalowała swoich ludzi w Kancelarii Prezydenta - napisał mocno na platformie X. To mocno nie przypadło do gustu Annie Marii Żukowskiej z Lewicy. Bezpardonowo zaatakowała ona posła Koalicji Obywatelskiej! - Zamilcz, kretynie. Nawrocki realizuje totalnie program Tuska – napisała. Do swojego wpisu Żukowska dołączyła zrzut ekranu z wypowiedzią premiera Donalda Tuska, który w maju mówił o 800 plus dla Ukraińców. - Nie możemy pozwolić na to, że ktoś będzie wykorzystywał nasz system socjalny, nie mieszkając w Polsce - przekonywał wówczas.

Warto również przypomnieć, że podczas kampanii wyborczej przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi postulat ograniczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy zgłosił również prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, który apelował o zmiany w prawie, aby świadczenia były wypłacane Ukraińcom mieszkającym, pracującym i płacącym podatki w Polsce. Premier Tusk zapowiedział wówczas, że propozycja Trzaskowskiego zostanie „pilnie” rozpatrzona przez rząd, dodając: „Ja jestem na tak” (WIĘCEJ: Kaleta wypomina Tuskowi stary wpis. Chodzi o 800 plus dla Ukraińców).

