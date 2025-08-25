- Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o pomocy dla Ukraińców, argumentując to potrzebą sprawiedliwości społecznej.
- Politycy PiS i Konfederacji popierają decyzję prezydenta, podczas gdy koalicja rządząca ją krytykuje.
- Donald Tusk nie odniósł się jeszcze do weta Nawrockiego
Nawrocki zawetował ustawę o 800 plus dla Ukraińców
W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą 800 plus dla Ukraińców. Prezydent stwierdził, że pomoc finansowa powinna być kierowana przede wszystkim do tych, którzy aktywnie przyczyniają się do polskiej gospodarki.
- Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800 plus powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać zobowiązania. 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. Podobnie z ochroną zdrowia – podkreślił Nawrocki.
Decyzja prezydenta wywołała natychmiastową falę komentarzy. Uznanie dla głowy państwa wyrażali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Z kolei politycy koalicji rządzącej zdecydowanie krytycznie ocenili prezydenckie weto, zarzucając mu ideologiczne pobudki.
- Wszystkie antyukraińskie fobie K. Nawrockiego doznały dziś ujścia w wecie do ustawy o pomocy Ukraińcom przebywającym w Polsce. To dobre prawo, które z przyczyn czysto ideologicznych zostało dziś zawetowane przez prezydenta. Wstyd - pisał przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, Zbigniew Konwiński, nie krył swojego oburzenia. „
Premier Tusk nie skomentował jeszcze weta Nawrockiego. Kaleta przypomina jego stary wpis
Jak dotąd, szef rządu nie zabrał głosu w tej sprawie. Poseł PiS, Sebastian Kaleta, przypomniał wpis Donalda Tuska z kampanii wyborczej (z wyborów prezydenckich), w którym premier wyrażał poparcie dla wypłacania 800 plus tylko tym migrantom, którzy pracują i płacą podatki w Polsce.
- Propozycja prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacić 800 plus tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak - pisał Donald Tusk 23 stycznia 2025 roku na X.
- Czekamy na taki wpis na X premiera Tuska. Nie wierzę, że mógł w kampanii prezydenckiej kłamać – napisał Kaleta, sugerując, że Tusk może wycofać się ze swoich wcześniejszych deklaracji. Michał Nieznański z Konfederacji skomentował sytuację, dodając: "Znając premiera to teraz będą za a nawet przeciw. Cóż szkodziło obiecać".
