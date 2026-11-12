Grzegorz Braun ma potężne kłopoty! Jest kolejny wniosek

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-11-12 8:31

Grzegorz Braun znów musi drżeć o swój europarlamentarny immunitet. Do Brukseli trafił właśnie kolejny wniosek o odebranie ochrony liderowi Konfederacji Korony Polskiej. Tym razem sprawa jest wyjątkowo poważna i dotyczy skandalicznych wypowiedzi polityka na temat funkcjonowania komór gazowych w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.

Europoseł Grzegorz Braun w okularach z zasłoniętym lewym okiem. O wniosku o uchylenie mu immunitetu czytaj w SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express Grzegorz Braun
  • Polska prokuratura złożyła w Parlamencie Europejskim wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna, co zostało oficjalnie ogłoszone przez przewodniczącą PE Robertę Metsolę.
  • Głównym powodem jest dążenie do pociągnięcia Brauna do odpowiedzialności za negowanie zbrodni ludobójstwa, w szczególności za publiczne zaprzeczanie istnieniu komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.
  • O losie europosła zdecyduje Parlament Europejski, przechodząc przez komisję prawną JURI, a następnie głosowanie plenarne. Jest to kolejna z wielu prób uchylenia jego immunitetu w związku z kontrowersyjnymi wypowiedziami i działaniami, w tym kwestionowaniem historii Holokaustu oraz innymi incydentami (np. zniszczenie wystawy LGBT+, zgaszenie świec chanukowych).

O nowym wniosku poinformowała oficjalnie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podczas otwarcia sesji w Brukseli. Dokument w tej sprawie skierował 16 października prokurator generalny Waldemar Żurek. Właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej chcą pociągnąć Grzegorza Brauna do odpowiedzialności za negowanie zbrodni ludobójstwa.

Sprawa ma swój początek w wydarzeniach z 25 sierpnia. To właśnie wtedy Braun stawił się na przesłuchaniu w krakowskim oddziale Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Gdy tylko opuścił budynek, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami w internecie. Podczas transmisji online europoseł ponownie zaprzeczył, jakoby w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau mordowano ludzi przy użyciu komór gazowych.

Recydywa w kontrowersyjnych wypowiedziach

Dla Grzegorza Brauna nie jest to pierwszy raz, gdy polskie organy ścigania biorą go pod lupę za kwestionowanie historii Holokaustu. To już kolejna odsłona batalii o jego immunitet w podobnym temacie. Wcześniejsze wnioski dotyczyły m.in. jego wypowiedzi w radiu Wnet oraz w ramach podcastu „Jan Pospieszalski rozmawia”. Właśnie w ramach tej sprawy polityk usłyszał zarzuty w sierpniu.

Teraz o losie europosła zdecyduje najpierw europarlamentarna komisja ds. prawnych JURI. Braun zostanie zaproszony na specjalne wysłuchanie, po którym komisja przygotuje sprawozdanie z rekomendacją dla całej izby. Ostateczny werdykt zapadnie w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym.

Długa lista grzechów europosła

  • Lista spraw, za które Braun może odpowiedzieć przed sądem, jest wyjątkowo długa i różnorodna. Oprócz negowania zbrodni w Auschwitz, wnioski o odebranie mu ochrony dotyczyły m.in.:
  • zniszczenia wystawy poświęconej społeczności LGBT+ w Sejmie,
  • kradzieży flag Ukrainy i Unii Europejskiej z budynków publicznych,
  • wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy, gdzie miało dojść do naruszenia nietykalności cielesnej lekarki poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma oraz bezprawnego pozbawienia jej wolności,
  • głośnej sprawy zgaszenia przez niego świec chanukowych w polskim parlamencie.

W sprawie dotyczącej zgaszenia świec chanukowych w warszawskim sądzie toczy się już proces. W przypadku innego incydentu w prokuraturze, w maju, Braun wykazał się dużą krnąbrnością – samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku. Teraz przed nim kolejna procedura, która może zakończyć się utratą ochrony przed wymiarem sprawiedliwości.

W naszej galerii zobaczysz rodzinę Grzegorza Brauna:

Konwencja Wyborcza Grzegorza Brauna
Galeria zdjęć 10
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