Polska prokuratura złożyła w Parlamencie Europejskim wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna, co zostało oficjalnie ogłoszone przez przewodniczącą PE Robertę Metsolę.

Głównym powodem jest dążenie do pociągnięcia Brauna do odpowiedzialności za negowanie zbrodni ludobójstwa, w szczególności za publiczne zaprzeczanie istnieniu komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.

O losie europosła zdecyduje Parlament Europejski, przechodząc przez komisję prawną JURI, a następnie głosowanie plenarne. Jest to kolejna z wielu prób uchylenia jego immunitetu w związku z kontrowersyjnymi wypowiedziami i działaniami, w tym kwestionowaniem historii Holokaustu oraz innymi incydentami (np. zniszczenie wystawy LGBT+, zgaszenie świec chanukowych).

O nowym wniosku poinformowała oficjalnie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podczas otwarcia sesji w Brukseli. Dokument w tej sprawie skierował 16 października prokurator generalny Waldemar Żurek. Właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej chcą pociągnąć Grzegorza Brauna do odpowiedzialności za negowanie zbrodni ludobójstwa.

Sprawa ma swój początek w wydarzeniach z 25 sierpnia. To właśnie wtedy Braun stawił się na przesłuchaniu w krakowskim oddziale Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Gdy tylko opuścił budynek, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami w internecie. Podczas transmisji online europoseł ponownie zaprzeczył, jakoby w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau mordowano ludzi przy użyciu komór gazowych.

Recydywa w kontrowersyjnych wypowiedziach

Dla Grzegorza Brauna nie jest to pierwszy raz, gdy polskie organy ścigania biorą go pod lupę za kwestionowanie historii Holokaustu. To już kolejna odsłona batalii o jego immunitet w podobnym temacie. Wcześniejsze wnioski dotyczyły m.in. jego wypowiedzi w radiu Wnet oraz w ramach podcastu „Jan Pospieszalski rozmawia”. Właśnie w ramach tej sprawy polityk usłyszał zarzuty w sierpniu.

Teraz o losie europosła zdecyduje najpierw europarlamentarna komisja ds. prawnych JURI. Braun zostanie zaproszony na specjalne wysłuchanie, po którym komisja przygotuje sprawozdanie z rekomendacją dla całej izby. Ostateczny werdykt zapadnie w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym.

Długa lista grzechów europosła

Lista spraw, za które Braun może odpowiedzieć przed sądem, jest wyjątkowo długa i różnorodna. Oprócz negowania zbrodni w Auschwitz, wnioski o odebranie mu ochrony dotyczyły m.in.:

zniszczenia wystawy poświęconej społeczności LGBT+ w Sejmie,

kradzieży flag Ukrainy i Unii Europejskiej z budynków publicznych,

wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy, gdzie miało dojść do naruszenia nietykalności cielesnej lekarki poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma oraz bezprawnego pozbawienia jej wolności,

głośnej sprawy zgaszenia przez niego świec chanukowych w polskim parlamencie.

W sprawie dotyczącej zgaszenia świec chanukowych w warszawskim sądzie toczy się już proces. W przypadku innego incydentu w prokuraturze, w maju, Braun wykazał się dużą krnąbrnością – samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku. Teraz przed nim kolejna procedura, która może zakończyć się utratą ochrony przed wymiarem sprawiedliwości.

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SZTURM NA TRYBUNAŁ TO POCZĄTEK. POTEM NBP I DELEGALIZACJA BRAUNA! | Miziołek & Olczyk