Parlament Europejski podjął decyzję ws. Grzegorza Brauna. Co z jego immunitetem?

Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna: Decyzja została podjęta 15 września, co jest szóstym takim przypadkiem w jego kadencji.

Powodem uchylenia immunitetu są zarzuty negowania Holokaustu: Chodzi o kwestionowanie istnienia komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau przez europosła.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania winy: Jest to procedura, która umożliwia polskim organom ścigania prowadzenie dochodzenia i ewentualnego procesu sądowego.

15 września, większością głosów, Parlament Europejski podjął decyzję o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Jest to już szósta taka sytuacja w historii jego kadencji w PE, co stanowi precedens. Głównym powodem obecnego wniosku jest śledztwo prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, dotyczące publicznego negowania Holokaustu przez polityka.

Sprawa, która doprowadziła do najnowszego uchylenia immunitetu, ma swoje korzenie w wypowiedziach Grzegorza Brauna z 10 lipca ubiegłego roku. Podczas audycji w Radiu Wnet europoseł kwestionował historyczną prawdę o funkcjonowaniu komór gazowych w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz ich wykorzystywaniu do masowego mordowania więźniów.

- Kiedy trzeba rzucać kamieniem i rytualnie rozdzierać straty i upominać o kłamstwa Talmudu, Haggady, Holokaustu – mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake - mówił wówczas.

W związku z tymi wypowiedziami, prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej postawili Grzegorzowi Braunowi zarzuty, co było podstawą do złożenia wniosku o uchylenie immunitetu przez Prokuratora Generalnego do Parlamentu Europejskiego.

Poprzednie uchylenia immunitetu

Decyzja z 15 września jest szóstą w kolejności, gdy Parlament Europejski pozbawia Grzegorza Brauna immunitetu. Wcześniejsze przypadki dotyczyły różnorodnych incydentów, które wzbudziły szerokie kontrowersje. Wśród nich wymienić można:

Śledztwo w sprawie zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie.

Postępowanie dotyczące zniszczenia wystawy poświęconej społeczności LGBT+ w czerwcu 2025 roku w holu głównym Sejmu.

Sprawę kradzieży flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej w kwietniu 2025 roku.

Kradzież flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach w maju 2025 roku.

Reakcje po decyzji PE

Uchylenie immunitetu europosła wywołało falę komentarzy wśród polityków, między innymi głos zabrał europoseł Krzysztof Brejza

- Przed chwilą Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna za jego skandaliczne słowa negujące Holokaust i komory gazowe w niemieckim obozie zagłady w Oświęcimiu”. Podobne zdanie wyraził Michał Szczerba: „Immunitet Brauna uchylony. Idzie na rekord! - napisał na Twitterze.

Należy podkreślić, że wtorkowe głosowanie w Parlamencie Europejskim nie oznacza uznania europosła za winnego zarzucanych mu czynów. Jego głównym celem jest umożliwienie polskim organom ścigania i sądownictwa prowadzenia dochodzenia oraz ewentualnego procesu sądowego bez przeszkód wynikających z ochrony immunitetowej. To już szóste takie głosowanie w ciągu niespełna dwóch lat od objęcia przez Grzegorza Brauna mandatu europoselskiego.

W naszej galerii zobaczysz Grzegorza Brauna z żoną i dziećmi:

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