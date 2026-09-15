Przysłano karetkę do protestującej posłanki PiS. Odesłała ją, mimo, że ma "już tylko wodę z kranu"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-15 11:16

Trwa spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie decyzją Waldemara Żurka nowym rektorem ma zostać prof. Sławomir Cudak. Dostęp do budynku uczelni wciąż blokuje mu jednak m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Próbujący się do niej dostać prominentni posłowie PiS: Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek zapowiedzieli nawet rozwiercenie zamków, aby dostarczyć jej leki! W międzyczasie do Kurowskiej przyjechała nawet karetka pogotowia, ale Kurowska... odmówiła przyjęcia pomocy.

Maria Kurowska
Autor: Dawid Wolski/East News, Shutterstock / East News

5 dzień protestu w AWS. Dostaję dużo pytań, co się dzieje i jak się czuję? Czuję się dobrze. Mam już tylko wodę z kranu. Nie pozwalają przekazać mi żywności i ubrań. Bronię AWS przed bezprawnym przejęciem przez uzurpatora! Bronię praworządności! Proszę Was o modlitwę za Polskę! - relacjonowała w poniedziałek 14 września na platformie X Maria Kurowska. 

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Działania Kurowskiej oceniła wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. - Interwencja poselska nie polega na koczowaniu pod drzwiami i paraliżowaniu pracy akademii. Standardy państwa prawa obowiązują każdego parlamentarzystę bez wyjątku – napisała. Wtórował jej również sam Waldemar Żurek. - Poseł Kurowska pomyliła mandat parlamentarzysty z rolą partyjnego ochroniarza. Państwowa akademia przestała być prywatnym folwarkiem ludzi Zbigniewa Ziobry - ocenił ostro.

Maria Kurowska pozostaje w siedzibie AWS od piątku. Sama mówiła, że przebywa na szóstym piętrze, przy wejściu do sekretariatu i gabinetu rektora. Posłanka nie uznaje Cudaka za prawidłowo umocowanego do kierowania uczelnią i deklaruje, że nie dopuści go do pomieszczeń rektorskich. - Tu, gdzie jestem od piątego dnia, czyli od czwartku, od godziny czternastej. I gdzie dopilnowuję, aby ten właśnie gabinet, który jest za mną, tu Państwu pokażę te drzwi, ten gabinet, nie przeszedł w ręce człowieka, który nie jest powołany właściwie na rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, ta uczelnia miała kształcić najlepszych specjalistów prawa, a tymczasem rektora tej uczelni powołuje się ze złamaniem prawa. Tego nie może być. Prawo było złamane tutaj w kilku miejscach - przekonywała na nagraniu.

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Nie, jak widzicie Państwo, czuję się dobrze, chociaż ciągle w tym samym ubraniu i w tej samej fryzurze, ponieważ jestem tutaj odcięta od wszystkiego. Ponieważ zażyczyłam sobie, że jeżeli ktoś mi ma przynosić czy jedzenie, czy picie, to tylko moi koledzy posłowie, a nikt inny. Ponieważ mi tego nie zapewniono, więc jestem po prostu od dzisiaj na wodzie kranowej, ponieważ woda, którą miałam, mi się skończyła. No i oczywiście jedzenia też nie mam, no bo nie mogę mieć, bo posłowie nie są wpuszczani, aby mi je przynieść. Ale czuję się dobrze, także nie martwcie się Państwo o mnie, naprawdę, jest wszystko okej. Chciałam powiedzieć, że będę tutaj dotąd, dopóki nie zostanie powołany rektor w sposób taki, który nie będzie budził zastrzeżeń prawnych - dodawała uspokajająco.

W pewnym momencie obecni pod budynkiem Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek wezwali pogotowie, aby medycy mogli wejść do budynku. Posłowie PiS dostali zgodę od policji, żeby wejść na teren obiektu razem z ratownikami, ale funkcjonariusz poinformował, że posłanka Maria Kurowska czuje się dobrze i nie potrzebuje pomocy medycznej. Wtedy interweniował Antoni Macierewicz, który wykonał telefon do posłanki, aby ta przyjęła medyków. Ta uznała jednak, że "obawia się ataku na nią". - Pani Poseł Kurowska obawia się zewnętrznego działania, które wykorzysta obecność lekarzy, żeby ją zaatakować, takie jest jej stanowisko i obawa - poinformował były szef MON.

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Maria Kurowska
WALDEMAR ŻUREK