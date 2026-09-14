Dantejskie sceny pod AWS! Co tam robił Dariusz Matecki?

Poseł Dariusz Matecki siłą przedostał się na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, wspinając się na ogrodzenie, by dostarczyć rzeczy posłance Marii Kurowskiej.

Maria Kurowska od kilku dni przebywa w budynku AWS i blokuje dostęp do pomieszczeń rektorskich, protestując przeciwko zmianom w kierownictwie uczelni.

Incydent jest elementem szerszego, trwającego od kilku dni sporu politycznego dotyczącego obsady stanowiska rektora-komendanta AWS, po tym jak minister sprawiedliwości odwołał Michała Sopińskiego z tej funkcji.

Konflikt wokół zarządzania Akademią Wymiaru Sprawiedliwości eskaluje od kilku dni. Spór rozpoczął się po decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu Michała Sopińskiego ze stanowiska rektora-komendanta. Zgodnie z informacjami resortu, jego obowiązki miał przejąć profesor Sławomir Cudak. W odpowiedzi na te zmiany, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska od piątku przebywa w budynku uczelni, uniemożliwiając dostęp do pomieszczeń rektorskich.

Co zrobił Dariusz Matecki?

14 września poseł Dariusz Matecki z PiS pojawił się pod gmachem AWS. Jego deklarowanym celem było wejście do środka placówki w celu dostarczenia przedmiotów posłance Marii Kurowskiej, która, jak wspomniano, od piątku blokuje dostęp do biur rektorskich na terenie obiektu.

Po odmowie wpuszczenia go głównym wejściem, Matecki zdecydował się na alternatywne rozwiązanie. Podszedł do ogrodzenia i rozpoczął próbę jego sforsowania. Jego działania nie umknęły uwadze obecnych na miejscu funkcjonariuszy policji. Mundurowi podjęli próbę powstrzymania parlamentarzysty przed przekroczeniem bariery i ściągnięcia go z konstrukcji. Poseł wyraził głośny sprzeciw wobec interwencji.

- Nie ma pan prawa mnie ruszać. Nie dotykaj mnie. Jak się nabiję na płot, to moja sprawa. Nie ma pan prawa naruszać mojej nietykalności - oświadczył głośno.

Mimo interwencji służb, po krótkiej chwili Mateckiemu udało się przedostać na drugą stronę ogrodzenia. Tym samym znalazł się na terenie kampusu AWS. Po udanym sforsowaniu bariery, polityk dotarł na parking Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Następnie przemieścił się w kierunku kolejnego ogrodzenia. Tam, od osoby postronnej stojącej poza terenem AWS, poseł otrzymał papierową torbę. Matecki odebrał pakunek przez płot i kontynuował marsz w głąb uczelni. Zgodnie z jego deklaracją, torba zawierała artykuły spożywcze przeznaczone dla posłanki Marii Kurowskiej. Kolejną próbą wejścia do głównego budynku było poszukiwanie dostępu przez piwnicę, jednak wszystkie napotkane drzwi okazały się zamknięte.

Incydent z udziałem posła Mateckiego stanowi jeden z wielu epizodów w trwającym od kilku dni konflikcie dotyczącym Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W poprzednich dniach, pod siedzibą uczelni pojawili się już inni czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz oraz Mariusz Gosek. Ich wizyty miały na celu wywarcie presji na umożliwienie im dostępu do wnętrza budynku oraz spotkanie z posłanką Marią Kurowską.

W naszej galerii zobaczysz, co zrobił Dariusz Matecki pod AWS:

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