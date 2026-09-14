Sławomir Nitras bezlitosny dla PKOl: "Komitet pozostanie ciężko chory"

Dotychczasowy prezes PKOl, Radosław Piesiewicz, został aresztowany pod zarzutami płatnej protekcji i pokrzywdzenia wierzycieli, co doprowadziło do przegłosowania wniosku o niemożności sprawowania przez niego funkcji.

Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes, został wybrany na tymczasowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i będzie pełnił tę funkcję do końca kadencji w kwietniu 2027 roku.

Dziennikarskie śledztwo ujawniające otrzymywanie prezentów (m.in. zegarka za 40 tys. euro) przez Piesiewicza od szefa Zondacrypto oraz kontrowersje wokół umowy sponsorskiej z tą firmą, było główną przyczyną kryzysu w PKOl, aresztowania Piesiewicza i zmiany na stanowisku prezesa.

W poniedziałek 14 września, podczas spotkania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podjęto kluczową decyzję dotyczącą przyszłości organizacji. Przegłosowano wniosek stwierdzający niemożność sprawowania funkcji prezesa przez Radosława Piesiewicza. W następstwie tego głosowania, nowym tymczasowym prezesem, który będzie pełnił swoje obowiązki do końca obecnej kadencji (czyli do kwietnia 2027 roku), został wybrany Marian Kmita. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 43 członków zarządu, 9 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Krytyka Sławomira Nitrasa

Wybór Mariana Kmity na stanowisko tymczasowego prezesa PKOl spotkał się z szerokim echem w mediach społecznościowych. Jednym z najbardziej krytycznych głosów był ten należący do Sławomira Nitrasa, byłego ministra sportu. Nitras zwrócił uwagę na wcześniejsze bliskie związki Kmity z odwołanym prezesem.

- Przypomnę, kto był najbliższym współpracownikiem i największym promotorem Piesiewicza w środowisku sportowym i jego tarczą medialną przez długi czas. Pan Kmita. Jeśli to ma być 'uzdrowienie' PKOl, to komitet pozostanie ciężko chory – skomentował.

Sławomir Nitras, w swojej wypowiedzi, przypomniał o historycznych powiązaniach między Kmitą a Piesiewiczem. Marian Kmita przez długi czas uchodził za lojalnego stronnika Radosława Piesiewicza, aktywnie wspierając jego kandydaturę na prezesa PKOl trzy lata temu. Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie po podpisaniu kontrowersyjnej umowy sponsorskiej z firmą Zondacrypto. Od tego momentu Kmita stał się jednym z głównych przeciwników Piesiewicza, co doprowadziło do tego, że Piesiewicz w wywiadach publicznie określał go mianem "judasza".

Nowa rola

Marian Kmita będzie łączył nową funkcję tymczasowego prezesa PKOl z dotychczasową rolą dyrektora ds. sportu w telewizji Polsat. Zadeklarował, że obowiązki w Komitecie będzie wykonywał społecznie, bez pobierania wynagrodzenia. Jest to znacząca zmiana w porównaniu do poprzedniego prezesa, Radosława Piesiewicza, którego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 62 tysiące złotych przed jego aresztowaniem.

Aresztowanie Radosława Piesiewicza

Radosław Piesiewicz został zatrzymany w czwartek 27 sierpnia 2023 roku w Warszawie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Tego samego dnia przewieziono go do Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszał dwa zarzuty: płatnej protekcji oraz zaspokojenia części wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Dwa dni później Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, na wniosek prokuratury, podjął decyzję o jego trzymiesięcznym areszcie.

Afera związana z Radosławem Piesiewiczem i umową z Zondacrypto miała swój początek w dziennikarskim śledztwie. 24 sierpnia 2023 roku Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski oraz Michał Fuja z TVN24 ujawnili, że prezes PKOl Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala, szefa Zondacrypto, zegarek marki Patek Philippe o wartości 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Ten artykuł zapoczątkował lawinę wydarzeń, która ostatecznie doprowadziła do aresztowania Piesiewicza. Kilka dni później ci sami dziennikarze opublikowali szczegółowe informacje dotyczące problematycznej umowy PKOl z Zondacrypto, wskazując, że firma mogła wykorzystywać wizerunki polskich sportowców, w tym olimpijczyków od igrzysk w Londynie w 2012 roku, do promocji swoich produktów bez konsultacji z zawodnikami.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Sławomir Nitras:

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