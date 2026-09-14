Polska w "śmiertelnych kłopotach"?! Niepokojąca reakcja rosyjskiego polityka na słowa Donalda Tuska

Tusk alarmuje

Premier Donald Tusk po serii ataków na Ukrainę blisko polskiej granicy zwołał w niedzielę 14 września 2026 roku posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Podczas wystąpienia mówił o możliwości pogorszenia sytuacji związanej z wojną za naszą wschodnią granicą. – Mieliśmy informacje – własne, dzięki naszym służbom, ale także od służb sojuszniczych w ostatnich dniach, bezpośrednio do mnie skierowane – o możliwej postępującej eskalacji (...) Wiemy, że najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja nie będzie dotyczyła naszego terytorium – powiedział szef rządu.

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Według premiera ostatnie wydarzenia potwierdzają ostrzeżenia, które polskie władze otrzymują od wielu miesięcy. – Także najgorsze warianty są możliwe. (...) Musimy być, razem z sojusznikami, przygotowani na wspólną reakcję, jeśli będzie taka potrzeba – podkreślił Donald Tusk.

Reakcja Kolesnikowa

Słowa Tuska mocno nie spodobały się rosyjskiemu politykowi. Członek Komisji Obrony w Dumie Państwowej powiedział rosyjskiemu serwisowi Gazeta.ru, że z powodu komentarzy premiera Polsce "grożą kłopoty". - To prowokacyjne działania przeciwko Rosji. Próbują wywołać nerwową reakcję. Reakcja będzie tylko jedna. Polska po prostu wpadnie w ogromne kłopoty, być może nawet śmiertelne. Powstrzymałbym się od wygłaszania takich stwierdzeń o suwerennym państwie, potędze nuklearnej - stwierdził.

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To nie był koniec jego polemiki. Rosyjski deputowany uznał, że wypowiedź premiera Polski "nie została wygłoszona z wielką inteligencją".

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