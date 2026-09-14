Ataki coraz bliżej Polski. Mroczek mówi o „bardzo poważnym” zagrożeniu

– jeżeli 2 km od przejścia od polskiej granicy mamy atak dronowy czy atak rakietowy, no to bardzo mocno podnosi ryzyko również dla nas – przyznał. Sytuacja przy polsko-ukraińskiej granicy robi się coraz bardziej niepokojąca. Rosja intensyfikuje działania na zachodzie Ukrainy, a atakowane obiekty znajdują się coraz bliżej terytorium Polski. W Porannej Rozmowie RMF FM Czesław Mroczek został zapytany nie tylko o skalę zagrożenia, ale również o najbardziej podstawową kwestię: co ma zrobić zwykły człowiek, kiedy usłyszy alarm?

Alarm przy granicy. Gdzie mają ukryć się Polacy?

Problem jest szczególnie istotny w mniejszych miejscowościach, w których brakuje schronów. Mroczek tłumaczył, że w takiej sytuacji należy korzystać z dostępnej infrastruktury. – Jeżeli to są domy jednorodzinne, tak jak było w audycji podane, no to przede wszystkim trzeba skryć się w tych pomieszczeniach, które mają podpiwniczenie, garaż, piwnica, tak, żeby dać sobie ochronę w budynkach wielorodzinnych – mówił.

W dalszej części rozmowy doprecyzował, że w przypadku braku schronu najlepszym rozwiązaniem jest szukanie miejsca znajdującego się poniżej poziomu gruntu. – Trzeba skorzystać z tego co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż, to jest najlepsze miejsce do ukrycia między ścianami wewnętrznymi – wyjaśniał Mroczek w RMF FM.

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Prowadzący zwrócił jednak uwagę na poważny problem: mimo przekazywanych przez państwo instrukcji ludzie nadal sygnalizują, że nie wiedzą, jak powinni zachować się po usłyszeniu alarmu. Mroczek przekonywał, że informacje zostały przekazane obywatelom. – Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych w aplikacjach, które służą zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie jest w e-Obywatelu – powiedział.

Jednocześnie przyznał, że sygnały od słuchaczy RMF FM będą brane pod uwagę. – Ja przyjmuję to, co słuchacze Radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzić tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić – zapewnił.

Rosja eskaluje. Chodzi o przejścia graniczne i pociągi

Dlaczego sytuacja stała się tak poważna? Mroczek wskazał na zmianę charakteru rosyjskich działań. Jak mówił w RMF FM, już wcześniej pojawiały się ataki wymierzone w infrastrukturę związaną z przejściami granicznymi. Według niego celem może być izolowanie Ukrainy i utrudnienie dostaw oraz współpracy gospodarczej z Zachodem. – To jest próba w tej chwili doprowadzenia do izolacji Ukrainy poprzez przerwanie tak naprawdę tras szlaków dostawy zarówno uzbrojenia jak ale również współpracy gospodarczej, wsparcie dla ukraińskiej gospodarki – ocenił.

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Szczególną uwagę zwrócił na ataki na pociągi. Do tej pory ten środek transportu był postrzegany jako relatywnie bezpieczny sposób podróżowania po Ukrainie. – Do tej pory te pociągi były uważane za w miarę bezpieczny środek komunikowania, docierania do stolicy Ukrainy. Przecież wielu polityków, innych osób podróżowało tymi pociągami. W tej chwili to ryzyko jest o wiele większe – powiedział Mroczek.

Atak 2 km od Polski. „Bardzo, bardzo mocno podnosi ryzyko”

Kluczowe pytanie brzmi jednak: czy eskalacja rosyjskich działań może bezpośrednio zagrozić Polsce? Prowadzący RMF FM pytał o możliwość „przypadkowych albo nieprzypadkowych” zdarzeń już po polskiej stronie granicy. Mroczek nie ukrywał, że ryzyko istnieje. – Te ataki na Zachodnią Ukrainę stwarzają zagrożenie również dla nas bardzo poważne, jeżeli 2 km od polskiej przejścia od polskiej granicy mamy atak dronowy czy atak rakietowy, no to bardzo, bardzo mocno podnosi ryzyko również dla nas – stwierdził.

Jednocześnie zapewnił, że państwo zwiększa możliwości reagowania na potencjalne zagrożenia. – To ryzyko dla nas w sposób oczywisty jest i tutaj zwiększamy możliwości rozpoznawcze i możliwości zwalczenia tych obiektów przez Wojsko Polskie. Podnosimy poziom jeżeli chodzi o zdolności Straży Granicznej, podnieśliśmy bardzo mocno, więc jesteśmy lepiej przygotowani do tych działań – mówił w RMF FM. Polska nie ma przy tym działać sama. – Oczekujemy również i mamy wsparcie naszych sojuszników w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej – zapewnił Mroczek.

Nowe rosyjskie drony. Zagrożenie „bardzo mocno wzrosło”

Dodatkowym problemem jest rozwój rosyjskiego uzbrojenia. Mroczek zwrócił uwagę na nowe drony z napędem odrzutowym, które są trudniejsze do zwalczania. – Rosja używa nowych dronów z napędem odrzutowym, które zwiększają bardzo trudności w zwalczaniu tego typu obiektów zagrożenie dla Ukrainy i dla innych państw bardzo mocno wzrosło poprzez użycie tego środka napadu powietrznego – mówił w RMF FM.

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