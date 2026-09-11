Awantura pod AWS! Zebrali się politycy PiS, Jarosław Kaczyński nie został wpuszczony

Sławomir Cudak, wyznaczony przez ministra sprawiedliwości na p.o. rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, napotkał opór podczas próby wejścia do uczelni, co doprowadziło do awantur, przepychanek i interwencji policji.

Ministerstwo Sprawiedliwości ostatecznie utrzymało w mocy decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta AWS i wyznaczyło Sławomira Cudaka na jego następcę.

Główne powody odwołania Michała Sopińskiego to "poważne nieprawidłowości przy doktoratach", "demonstracyjna aktywność polityczna" oraz "zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej", choć Sopiński kwestionuje legalność decyzji i twierdzi, że nie została mu doręczona.

Sławomir Cudak, powołując się na decyzję resortu sprawiedliwości, nie został wpuszczony do budynku uczelni. Przed wejściem doszło do awantur i przepychanek. Posłanka PiS Maria Kurowska twierdziła, że rektorem jest nadal Michał Sopiński, a Cudak łamie konstytucję. Po apelu Cudaka o zaprowadzenie porządku, policja usunęła z budynku Adama Borowskiego. Na miejscu pojawił się również Jarosław Kaczyński. Komenda Stołeczna Policji zapewniła o neutralności, koncentrując się na bezpieczeństwie i porządku publicznym.

Na miejscu pojawili się politycy PiS Sebastian kaleta, Jan Kanthak i Jarosław Kaczyński. Ten ostatni nie został wpuszczony do budynku.

Decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości

Wydarzenia poprzedziło czwartkowe oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o utrzymaniu w mocy decyzji o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta AWS. Obowiązki przejął prof. Sławomir Cudak. Minister Waldemar Żurek skomentował: "Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni" i zażądał od Senatu AWS harmonogramu wyboru nowego rektora.

Odwołanie Michała Sopińskiego, które miało miejsce po postępowaniu administracyjnym, uzasadniono głównymi kwestiami, takimi jak poważne nieprawidłowości przy doktoratach, które podważały wiarygodność uczelni. Ponadto wymieniono demonstracyjną aktywność polityczna dr. Sopińskiego, niezgodną ze statusem uczelni służb mundurowych i wymogiem apolityczności. Kolejna kwestia to zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej, wynikające z podważania statusu prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Stanowisko Michała Sopińskiego

Michał Sopiński twierdzi, że decyzja o odwołaniu nie została mu doręczona zgodnie z KPA, a zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwia jego odwołanie. Resort sprawiedliwości odpiera te zarzuty, podkreślając, że decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu.

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