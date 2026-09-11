Trzy ugrupowania poza Sejmem! Wybory mogą wiele zmienić

Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w sondażu, utrzymując kilkunastoprocentową przewagę nad drugim Prawem i Sprawiedliwością.

Do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań; wśród nich odnotowano znaczące spadki poparcia dla Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, podczas gdy Nowa Lewica i nowe stowarzyszenie Rozwój Plus przekroczyły próg wyborczy.

Mimo deklarowanej wysokiej frekwencji, znacząca grupa 10,4% wyborców pozostaje niezdecydowana, co może wpłynąć na ostateczny kształt parlamentu.

Zgodnie z najnowszym sondażem Opinia24, Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera z poparciem na poziomie 31,4 proc. Partia ta odnotowała wzrost o 1,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego badania, co przekłada się na kilkunastoprocentową przewagę nad kolejnym ugrupowaniem. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 17,5 proc. głosów. Partia ta również zanotowała niewielki wzrost poparcia o 0,3 punktu procentowego.

Pozostałe ugrupowania

Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja, z poparciem 12,6 proc.. Oznacza to spadek o 2,7 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania. Nowa Lewica, uzyskując 7,2 proc. poparcia (wzrost o 0,2 p.p.), wyprzedziła Konfederację Korony Polskiej, która odnotowała 6,9 proc. głosów i spadek o 2,1 p.p. Kolejną formacją, która przekroczyłaby próg wyborczy, jest stowarzyszenie Rozwój Plus, powstałe po rozpadzie PiS-u i związane z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Może ono liczyć na 5,7proc. poparcia, co stanowi wzrost o 0,4 p.p.

Poniżej progu wyborczego

Poza Sejmem znalazłyby się trzy ugrupowania: Partia Razem z poparciem 4,2proc., PSL z 2,2 proc. oraz Polska 2050, na którą wskazało 1,4% respondentów. 0,5 proc. ankietowanych zadeklarowało głos na inną partię. Warto odnotować, że grupa niezdecydowanych wyborców jest znacząca i wynosi 10,4 proc., co oznacza wzrost o 2,8 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego badania.

Deklarowana frekwencja

Badanie objęło również deklaracje dotyczące udziału w nadchodzących wyborach. Zdecydowana większość respondentów, bo 53 proc., wyraziła stanowczą chęć wzięcia udziału w głosowaniu. Kolejne 22 proc. wskazało na opcję "raczej pójdę". Odsetek osób, które "zdecydowanie" nie zamierzają głosować, wyniósł 10%, natomiast 9% "raczej nie" weźmie udziału w wyborach. 6 proc. ankietowanych pozostaje niezdecydowanych w kwestii swojej partycypacji.

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